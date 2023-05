Die Vielfalt Falkensteins in einer Vinothek

Nun gibt es eine Neuorientierung in Richtung einer Gesamt-Falkensteiner Vinothek, sogar ergänzt durch Topwinzer aus der umliegenden Region und aus Südmähren. „Wir wollen damit die große Geschichte von Falkenstein in Sachen Weinbau und die tollen jungen Winzer unseres Ortes in den Mittelpunkt rücken“, betont Initiator Christoph Körner.

Landtagspräsident Karl Wilfing weiß, dass Falkenstein zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert die Gerichtsbarkeit in Sachen Wein zwischen Wien und Brünn war. „Falkenstein hat als romantischer Weinort auch eine besondere Schönheit an sich“, schwärmt Wilfing, der übrigens eine Fototapete mit Falkenstein in seinem Präsidentenbüro in St. Pölten hat.

Hannes Steinacker vom Weinviertel Tourismus betont, dass diese Vinothek eine wichtige Anlaufstelle für alle Weintouristen sei: „Auch Winzer können nicht immer zu Hause sein. Hier gibt es zentral die Möglichkeit, Wein zu Ab-Hof-Preisen und mit guter Winzerberatung zu kaufen.“

Auch für Bürgermeister Leopold Richter ist die Idee von Christiane und Christoph Körner eine wertvolle Ergänzung im Weinort Falkenstein. Die Vinothek mit momentan zwölf Winzern soll weiter ausgebaut werden und ist derzeit von Freitag bis Dienstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Über den Sommer werden wir dies sicherlich noch ausweiten“, betont Christoph Körner.

Zur Eröffnung waren die Winzer eingeladen, ihren persönlichen Lieblingswein mitzubringen und zu präsentieren. Von der Schirmbar im Freien bis hinunter in die Kellerröhre hatten die Gäste Zeit zum Weingenuss und mit dem Winzer zu philosophieren. Das Eisenhuthaus aus Poysdorf sorgte für das passende Fingerfood.

