Eine regionale Firmenzentrale in Kettlasbrunn

Ein topausgestattetes Bürogebäude mit 20 Arbeitsplätzen, ein firmeneigenes Arbeiter-Quartier mit 35 Betten sowie eine neue Lagerhalle samt Nebengebäude mit einer Gesamtfläche von über 1.500 Quadratmetern zieren seit Kurzem das über fünf Hektar große Grundstück in der Kettlasbrunner Städtnerstraße, welches zuvor Standort des Zayataler Asphaltmischwerkes war und im Jahr 2017 von der Held & Francke angekauft wurde.

Nachdem seit 2003 die Räumlichkeiten für Büro, Quartier und Lagerplatz auf verschiedene Standorte aufgeteilt waren, sollte nun eine Bündelung an einer zentralen Niederlassung erfolgen – 4,3 Mio. Euro wurden dazu vom Unternehmen in das neue Areal investiert. Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung wird das Projekt, welches mehrheitlich „inhouse“ ausgeführt werden konnte, am 11. Mai präsentiert.

Für Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll ist der neue Standort eine Bereicherung und ein sehr wichtiger Impuls für die Region. „Wir freuen uns sehr, dass der neue Standort so rasch umgesetzt werden konnte“, sagt Johann Knöll, technischer Geschäftsführer der Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. „Gemeinsam arbeiten wir von dort aus intensiv am Ausbau unseres Flächengeschäfts im Leitungs- und Straßenbau im östlichen Niederösterreich, insbesondere im Weinviertel, ja bis in den Norden Wiens“.

Nachhaltige Investition

Das Thema Nachhaltigkeit und der umweltschonende Umgang mit Ressourcen spielte bei der Umsetzung des Projekts eine wichtige Rolle. Gekühlt wird das Gebäude via Betonteilaktivierung, das Heizen erfolgt über eine Luftwärmepumpe, welche wiederum von einer Photovoltaikanlage gespeist wird. „An sonnigen Tagen können volle 100 Prozent des Eigenbedarfs damit bewerkstelligt werden“, sagt Andreas Czech, Gruppenleiter des Bereichs Tiefbau am Standort Kettlasbrunn, der sich natürlich ebenfalls sichtlich stolz auf den neuen, modernen Standort zeigt.

