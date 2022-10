Fitnessclub hat eigenen Saal im LaaPlus

Beate Schütz erinnert sich genau, wie die Idee entstand: „Ich bin mit meinem Mann im Skilift am Hochkar gesessen und Rudi sagte zu mir: Willst du nicht gleich einen Turnsaal dazu bauen?“ Der Bewegungsraum entstand tatsächlich – im Gesundheitszentrum LaaPlus, das das Ehepaar Schütz auf die Beine gestellt hat. Die Eröffnung war am Sonntag – und just in dem Jahr, in dem der Fitnessclub Land um Laa sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

1992 hat Beate Schütz den Verein gegründet, eines der ersten Angebote war „Flotte Sohle“ für Senioren. Sie startete mit Sabine Böck, der zweiten Trainerin, in den drei Orten Laa, Neudorf und Wildendürnbach und betreute im ersten Jahr schon 382 Mitglieder. Der Höchststand wurde 2013 mit 1.356 Mitgliedern erreicht. Das bringt selbst Sportunion-Vizepräsident Karl Biedermann zum Staunen: „Die 1.300er-Marke haben wir in Wolkersdorf nicht geschafft.“ 1.250 Mitglieder zählte der Verein in seiner Heimat vor der Pandemie.

Corona war eine Zäsur, auch für den Laaer Verein: „Heuer zeigt sich, dass die Leute Lust haben, sich zu bewegen“, ist Obfrau Schütz zuversichtlich, dass man an alte Erfolge anknüpfen kann. 19 Trainerinnen und ein Trainer, alle fundiert ausgebildet, bieten Kurse wie Mutter-Kind-Turnen oder Jumping in 19 Ortschaften an. „Jackpot.fit“ ist neu im Programm, ein niederschwelliges Angebot für Einsteiger.

„Sind unabhängiger geworden“

Und jetzt hat der Fitnessclub seinen eigenen Turnsaal. „Wir sind ein bisschen unabhängiger geworden“, erklärt Schütz. Die Kurse fanden bisher in Schulen statt, die Zusammenarbeit lief gut. Nur: Der Platz stand dem Verein naturgemäß nicht immer zur Verfügung, wenn Veranstaltungen, Elternabende oder Bälle stattfanden. Im neuen Turnsaal, der sich dank einer mobilen Wand in zwei Räume verwandeln kann, werden jetzt sogar Kurse am Vormittag geboten.

Dass das gut angenommen wird, davon ist Sportunion-Vize Biedermann überzeugt: Wolkersdorf habe als Experiment mit Vormittagsangeboten begonnen, mittlerweile nutzen dies „fast 50 Prozent aller Kunden“. Er überreichte an Schütz eine Urkunde zum 20-jährigen Bestehen des Vereins.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch würdigte mit Blumen „die hervorragende Leistung“ von Schütz: „Möge diese Erfolgsgeschichte weitergehen, es braucht so Menschen wie euch.“ Schütz selbst bedankte sich bei ihrem Trainerteam: „Alle Leute, die in euren Kurs gehen, lieben euch. Gemeinsam kann man stark sein, allein geht gar nichts.“

