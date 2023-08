Sanierung finalisiert: Alles neu im Poysdorfer Kolping-Wohnhaus

Seit über 30 Jahren besteht das Kolping-Wohnhaus in der Poysdorfer Feldsbergerstraße: Das Gebäude wurde damals ergänzend zur Kolpinghaus-Werkstätte errichtet, um Menschen mit Behinderung ein Zuhause zu bieten, wenn das Wohnen bei Eltern nicht mehr möglich ist. 26 Wohneinheiten bestanden zu Beginn, dies ist auf 39 gewachsen. Seit einigen Monaten ist das Haus fertig saniert und erweitert.

Der Betreuungsbedarf ist gestiegen. Heute ist es notwendig, Menschen mit Behinderung im Alter gut und professionell zu begleiten. „Im Zuge der Sanierung konnte auch ein Pflegebad mit Pflegebadewanne und Hebelift eingerichtet werden“, betonte Christina Schodl-Meyer, Leiterin der Kolpingbehinderteneinrichtungen in Poysdorf. „Sehr wertvoll ist auch die Tagesbetreuung im Wohnhaus, für alle Menschen, die nicht mehr zur Arbeit in die Werkstätte gehen können“, hebt Wohnhausleiterin Sonja Willner hervor.

Die Bewohner des Kolping-Wohnhauses sind ein wichtiger Teil Poysdorfs Bürgermeister Josef Fürst

Für die Betreuer, aber auch die Bewohner waren die Erweiterung und Sanierungsmaßnahmen keine einfache Zeit. Sie fanden vorübergehend am Grundstück in neuen Wohncontainern ein Zuhause und haben dadurch alle Phasen der Sanierungsarbeiten miterlebt. Dem Team stehen nun neue Möglichkeiten in der Betreuungsarbeit zur Verfügung.

Kolping Österreich hat mit großer Unterstützung des Landes Niederösterreich mehrere Millionen Euro investiert, um ein bedürfnisorientiertes Zuhause für Menschen mit Behinderung zu bieten. „Das Schöne ist, wie gut die Bewohner des Kolping-Wohnhauses integriert sind. Egal ob im Geschäft, bei Veranstaltungen, bei der Feuerwehr oder einfach auf der Straße: Jeder kennt sie und so sind sie ein wichtiger Teil Poysdorfs“, betont Bürgermeister Josef Fürst.

Am Freitag, den 8. September wird das erweiterte und neu sanierte Wohnhaus offiziell eröffnet. Interessierte sind von 13 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in das Kolping-Wohnhaus in der Felsbergerstraße 48 eingeladen. Die Besucher werden durch die neuen Räumlichkeiten des Hauses geführt und Betreuer stehen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.