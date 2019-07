Riesenandrang bei der Eröffnung des neuen Fitnessstudios clever fit in Mistelbach: Die Besucher er Eröffnung standen bis zurück auf den Hauptplatz, um einen ersten Blick auf das neue Studio auf rund 1.000 Quadratmeter Fläche und die Eröffnungsgäste Slalomfahrer Marc Digruber, Influencerin Stephanie Davis und die Mistelbacher Fitnessbloggerinnen Julia und Stephanie Bässler zu erhaschen - und vielleicht sogar ein Foto mit den Letzteren.

Riesenandrang im Fitnessstudio in Mistelbach .

David Weber und Christian Battistin, die Chefs von clever fit in Mistelbach und Studioleiterin Simone Fasching zeigten die rund 150 Geräte im neuen Fitnessstudio gleich in Action: Denn die Cheerleader der Mistelbach Mustangs zeigten beim Zirkeltraining vor, wie die Geräte in Funktion aussehen.

Unter den Eröffnungsgästen: Bürgermeister Alfred Pohl, Vizebürgermeister Christian Balon, die Stadträte Erich Stubenvoll und Florian Ladengruber und Citymanager Manuel Bures, der den Deal zwischen Chef David Weber und Hausbesitzerin Herta Vanicek eingefädelt hatte. Zuvor war das Brautmodehaus Tempes am Standort neben dem Rathaus, ehe es 2011 zusperrte und seither leer stand.