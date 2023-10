Caritas-Wohnhaus erhielt seine Tragfähigkeit von wichtigen Partnern

Die Eröffnung der 13 Wohnplätze in einem neuen Caritas-Haus in der Staatsbahnstraße erfolgte am gestrigen Freitag, den 13.: „Wir zeigen heute, dass das ein Feiertag ist“, freute sich Klaus Schwertner, Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Menschen mit Behinderung finden dort ein neues Zuhause, weil sie zum Beispiel nicht mehr von ihren alternden Eltern betreut werden können.

Sie haben direkten Zugang zum Stadtleben. Menschen mit Behinderung werden nicht an den Rand gedrängt, sondern am gesellschaftlichen Leben niederschwellig teilhaben. „Integration und Inklusion, das wird gelebt“, sagte Thomas Krottendorfer, Caritas-Regionalleiter im Weinviertel. „Und das ist uns ein wichtiges Anliegen.“ Dabei war ist nicht immer ganz klar, dass das Projekt wirklich umgesetzt werden kann.

Projekt ist mehrmals an der Kippe gestanden

Caritas-Projektmanagerin Julia Matuschek erinnert sich nicht nur daran, dass der hohe Grundwasserspiegel mehr Stützen erforderten - in Form von 86 Pfählen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die unberechenbaren Baupreise führten dazu, dass das Projekt „mehrmals an der Kippe gestanden ist“, erklärte sie. „Aber wir haben zwei Partner gewonnen, die einen ganz großen Aufwind gegeben haben.“ Mit ihnen konnte ein nicht tragfähiges Haus tragfähig werden.

Zum einen war der Verein „Behindert, Besonders - Anders“ (BBA) unermüdlich auf den Beinen, um Spenden zu sammeln - sage und schreibe 240.000 Euro flossen aus seinen Händen in das Haus. Dazu finanzierte er noch eine Schaukel für Rollstuhlfahrer im Garten. Eltern, die ihre Kinder mit Behinderung betreuen, haben (BBA) gegründet - der „engagierteste Elternverein der Welt“, beschrieb Matuschek. „Ihr seid's gelaufen für eure Kinder.“

Wienerberger ist der zweite Großsponsor, der Produzent stellte alle Ziegel für die Errichtung des Gebäudes zur Verfügung. Geschäftsführer Johann Marchner wollte „zeigen, dass wir mit unseren Baustoffen Nachhaltigkeit leben“ können. „Wir bauen weltweit pro Jahr mehr als 200 Wohneinheiten für Bedürftige, wir nehmen das ernst.“

Matuschek ergänzte, dass eine ökologische Bauweise und die Schaffung eines Heimatgefühls für die künftigen Bewohner wichtig gewesen sei. „Das Projekt hat mich drei Jahre begleitet und ist mir wirklich ans Herz gewachsen.“ Sie bedankte sich bei jeder einzelnen mitwirkenden Abteilung, bei Partnern der Baubranche und dem Architekturbüro von Reinhard Litschauer. „Ich alleine schaffe das nicht.“ Und sie wandte sich an Krottendorfer: „Ohne deine Beharrlichkeit und deinen Willen gebe es dieses Projekt nicht. Ich finde, du bist das Fundament hier.“

Hartnäckigkeit eines Vereins ist Teil des Ganzen

BBA-Obfrau Christl Scheithauer ist eine starke Vertreterin des Vereins, die sich kein Blatt vor dem Mund nimmt und schon 2004 den Wunsch nach einem Haus wie dem jetzt eröffneten geäußert hat. Caritas-Direktor Schwertner hält es für wertvoll, wenn „Inputs von außen kommen und eingefordert werden“. Gerade BBA sei hartnäckig geblieben. „Und auch wenn das manchmal nervig ist - das ist eine wichtige Stärke. Ich habe größten Respekt davor.“ Scheithauer übergab Wohnhausleiter Günter Holy ein verschiedenfarbiges Brotsimperl: „Es soll die unterschiedlichen Behinderungen symbolisieren.“

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch begrüßte die neuen Bürger von Laa an diesem „Freudentag“, wie sie beschrieb. Sie hob die Individualität jedes Menschen hervor, jeder habe seinen Platz. „Würde nur einer fehlen, würde das ganze Puzzle der Welt nicht mitspielen“, betonte sie. „Das Haus ist auch etwas anderes. Wir wollen verdichtete Bauweise, ab da gab's eine Ausnahme“, lobte sie das „wirklich gelungene Projekt, ich bin wirklich stolz darauf“.

Die schlechten Ergebnisse sollen uns wachrütteln, aber wo sind unsere Mutmacher? Klaus Schwertner

Schwertner erinnerte daran, dass Österreich bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Bildung, am Arbeitsmarkt und in der persönlichen Assistenz nachbessern müsse. „Es gibt noch viel zu tun.“ Gleichzeitig hoffe er, dass die Prüfer ins Laaer Wohnhaus kommen. Man dürfe Vorzeigeprojekte wie diese nicht aus den Augen verlieren. „Die schlechten Ergebnisse sollen uns wachrütteln, aber wo sind unsere Mutmacher?“

„In der Arbeitswelt gibt es noch vieles umzusetzen“, findet auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Es gehe bei der Integration um Gerechtigkeit. Das Land Niederösterreich sei aber froh, dass die Caritas unterstützt: „Mit welcher Wertschätzung hier mit den Menschen umgegangen wird, das spürt man persönlich“, sagte er. „Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenspiel auf Augenhöhe weiterhin bestens funktionieren wird.“