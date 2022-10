Neue Mistelbacher Fachschule spielt alle Stückerl .

„Wo im Mai 2021 noch Turnsaal und Kanzlei waren, befinden sich jetzt Küchen, Praxisräume und Klassen. In den vergangenen 14 Monaten wurde unglaubliches geleistet“, schwärmt die Direktorin der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach, Veronika Schreder: Am Freitag dem 7. Oktober wurde der Zu- und Umbau zur Fachschule offiziell eröffnet, in Betrieb war sie bereits am 5. September gegangen, damals noch ein wenig als Baustelle.