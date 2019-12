Große Aufregung herrscht bei der SPÖ-Fraktion in Großharras, denn der begonnene Umbau des Gemeindeamtes verzögert sich nun um weitere Monate. Genauer gesagt so lange, bis der neue Gemeinderat mit neuem Bürgermeister angelobt ist.

Gemeinderat Kurt Dietrich von der SPÖ betonte, dass seine Fraktion schon vor Jahren auf eine rasche Umsetzung des Umbaues gedrängt habe, dieser aber aufgrund von Planänderungen verschoben wurde. Im Frühjahr dieses Jahres wurden dann Fördergelder zugesagt, das Gebäude ausgeräumt und bereits entkernt. Das Bürgerservice übersiedelte in das Dorfzentrum Alte Schule nach Zwingendorf. Im Gebäude befand sich auch die Ordination eines praktischen Arztes, dieser ist während der Umbauarbeiten vorerst nur in Mailberg erreichbar – auch das kritisiert Dietrich und sorgt sich nun um die ärztliche Versorgung vor allem der älteren Bevölkerung.

"Das Gesamtprojekt kostet immerhin beinahe eine Million Euro"

Kritik übt der SPÖ-Mandatar auch am Spitzenkandidaten der ÖVP, Josef Kindler. Dieser stellte zur Bedingung für seine Kandidatur, dass er beim Umbau des Amtshauses mitgestalten und mitplanen möchte. „Das Gesamtprojekt kostet immerhin beinahe eine Million Euro, da ist es nur fair, wenn Mitsprache und Mitgestaltung möglich sind. Schließlich tragen die neuen Gemeinderäte dann auch die Verantwortung dafür, wie gebaut wird“, verteidigt sich Kindler.

Daher schrieb er dem amtierenden Bürgermeister Josef Windpassinger einen diesbezüglichen Brief, der in der Sitzung verlesen wurde. In einer geheimen Abstimmung, die mit elf zu sechs Stimmen für Kindlers Antrag ausging, sprachen sich die Mandatare für einen Stopp der Auftragsvergaben aus. „Der neue Gemeinderat wird das Projekt prüfen und im vorgesehenen Zeitrahmen gemäß aller Vorschriften fertigstellen lassen,“ verspricht Kindler.

Der derzeitige Mandatsstand in Großharras: 15 ÖVP, 4 SPÖ.