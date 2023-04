Neue Basis für den spusu-Glasfaserausbau im Wirtschaftspark A5

Spusu hat in Büros und Lagerhallen einen zweistelligen Millionen-Betrag investiert: „Mehr als eine Investition in ein Objekt“, sagt Parnigoni, „eine Investition in die Infrastruktur der Zukunft.“

Am Standort Mistelbach-Wilfersdorf sind derzeit 30 Mitarbeiter beschäftigt, die in sieben Bautrupps dafür sorgen, dass in jenen Orten, die von den großen Anbietern als unattraktiv erachtet werden, Glasfaser von Haus zu Haus verlegt werden. Zum Einsatz kommt dabei unter anderem ein in Österreich seltener Glasfaser-Pflug, der die Leitungen rasch unter die Erde bringt. „Unser Geheimnis ist: Wir sourcen nichts aus, wir bauen es mit viel Herzblut selbst“, sagt Parnigoni. Der Gerätepark besteht mittlerweile aus 30 Baumaschinen und zwei LKWs. Einige konnten die Gäste der Eröffnung auf einem eigens eingerichteten „Spielplatz“ ausprobieren und selbst baggern.

„Wenn Franz Pichler, Gründer und Chef von spusu, etwas sagt, dann muss man das ernst nehmen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll und attestiert ihm Handschlagqualität vom Feinsten: „Ich habe ihm einmal erzählt, dass wir Probleme mit Internet und Handyabdeckung in Eibesthal haben. Pichler hat sofort zugesagt, da zu helfen.“ Auch der Hinweis, dass das nur mit Förderungen gehe und als nicht lukrativ erachtet wird, brachte ihn nicht ab: „Für das Familienunternehmen spusu zählt nicht der nächste Quartalsbericht, sondern der Sinn der Investition für die Zukunft.“

Aktuell baut spusu in Asparn, Gnadendorf, Fallbach und Mistelbach: „Wir arbeiten uns von Haus zu Haus, bis wir im Ort durch sind. Und es gibt schon die nächsten Projekte“, sagt Parnigoni. Beispielsweise wurde der Wirtschaftspark A5 mit einem Glasfaserring mit schnellem Internet versorgt. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt Parnigoni.

