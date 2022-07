Paasdorf: Hochwasserschutz am Feldwiesengrabe ist endlich fertig

Werbung

Bürgermeister Erich Stubenvoll gab einen Überblick über die Chronologie des langjährigen Bauprojektes, das nun seinen Abschluss fand. „Erste Initiativen wurden bereits im Jahr 2007 getätigt, als eine Ackerfläche im Bereich des Feldwiesengrabens durch die Stadtgemeinde für die Errichtung eines großen Retentionsbeckens in Paasdorf angekauft wurde." Nach Startschwierigkeiten bei der Projektpräsentation 2010 mit den einzelnen Grundeigentümern, dem Ankauf des Bahndammes von der NÖVOG durch die Stadtgemeinde 2015 sowie einigen Ruhejahren wurde das Projekt 2018 wieder aufgerollt und bis ins Frühjahr 2022 etappenweise umgesetzt.

Thomas Rögner, Abteilung WA 3 des Amts der NÖ Landesregierung, gab nähere Informationen zum Projekt und zur Umsetzung: Er berichtete, dass die alte Bahnbrücke angekauft und der Bahndamm zum Schutzdamm umgestaltet wurde. Die neu entstandene Hochwasserschutzanlage kann 50% der Abflüsse bei 100-jährigem Hochwasser stoppen und den Überschuss von 13,3 Kubikmeter auf 6,5 Kubikmeter Wasser verringern. Der Überschuss findet im errichteten Rückhaltebecken Platz und es war somit kein zusätzlicher Bau eines sogenannten Notüberganges notwendig. Im Falle eines Hochwassers entsteht im Ortsgebiet von Paasdorf dank der neuen Anlage künftig kein Schaden mehr. Die Baukosten von rund 300.000 Euro wurden zu 50% vom Bund und zu 40% vom Land Niederösterreich gefördert.

Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträtin Andrea Hugl, Landeshauptfrau-Stellvertreter . Stephan Pernkopf und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

„Wasser bedeutet Fluch und Segen zugleich. Wenn es zu viel wird, haben wir ein Problem", sagte Landeshaptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: "So auch vor 20 Jahren, wo es in Österreich ein schreckliches Hochwasserunglück gab. Seitdem investieren wir in Hochwasserschutzanlagen wie diese und die Gemeinden spielen dabei eine wichtige Schlüsselrolle. Wir verfügen nicht nur über eine sehr gute Wasserqualität in Niederösterreich, sondern auch über einen sehr guten Hochwasserschutz. Durch solche Anlagen wird der volkswirtschaftliche Schaden bei einem Hochwasser halbiert und ich bin froh, dass die Kinder in Paasdorf künftig ruhig schlagen können. Die Daseins-Vorsorge und die Erhaltung der Lebensqualität für den Ort Paasdorf ist in Zukunft gesichert“, führte der Landeshauptfrau-Stellvertreter aus.

Viele interessierte Paasdorfer besichtigten ihre neue Hochwasserschutzanlage am Feldwiesengraben im Rahmen der Eröffnung. Während des Festaktes sorgte der Musikverein Paasdorf für die musikalische Umrahmung und im Anschluss an die Feierlichkeiten lud die Stadtgemeinde Mistelbach zu einem Glas Stadtwein aus dem Weingut Kurz aus Paasdorf ein.

