Claudia Musil (SPÖ) auf der Bundesrats-Warteliste

Was müsste passieren, damit Claudia Musil ein Mandat im Bundesrat bekommt? „Ich bin Ersatz für Bundesrat Christian Fischer.“ Sollte der Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) sein Bundesratsmandat abgeben oder in den Landtag aufrücken, würde die SPÖ Bezirksfrauenvorsitzende aus dem Bezirk Mistelbach nachrücken.

Grundsätzlich bereit wäre sie für diese Aufgabe. Denn thematisch sitzt sie im Landesparteivorstand und ist stellvertretende Landesfrauenvorsitzende und somit immer bestens informiert, was auf Landesebene läuft.

