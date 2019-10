Zwar betritt Harry Berger mit seinen geplanten Auftritten als Solokünstler kein absolutes Neuland, hat doch der 43-jährige selbstständige Fleischereibesitzer zehn Jahre lang die Theatergruppe Ladendorf bereichert, so ist es doch eine Premiere, dass er eine Show alleine bestreitet.

„Es reizt mich einfach schon längere Zeit. Ob ich jetzt Kabarettist bin, ist so eine Frage. Das kommt irgendwo von Artist und ich hab` ja ein bisserl Höhenangst. Vielleicht passt G´schichtldrucka besser zu mir“, scherzt Harry Berger.

Erlös kommt karitativen Zwecken zugute

Das kann man am 27. Oktober in Niederkreuzstetten und am 3. November im Pfarrstadl Ladendorf, bei Bergers ersten Soloauftritten, selbst entscheiden. Der Erlös der Veranstaltungen kommt karitativen Zwecken zugute. Nebst ausreichendem Arbeitspensum mit der eigenen Fleischerei tanzt Berger noch auf einigen anderen Kirtagen.

Einen großen Teil seiner Freizeit verbringt er als Kommandant der FF Niederkreuzstetten und als Obmann des „Gmoabauernlodns“, und weil das alles nicht reicht, reaktiviert Harry Berger demnächst die legendäre „Disco Hot Light“ in Niederkreuzstetten, die letztes Jahr nach 49 Jahren ihre Pforten schloss. Mit „50 Jahre Hot Light“ wird „Chamäleon“ Harry Berger am 9. November als Discobetreiber gleich mit einer Jubiläumsfeier durchstarten.