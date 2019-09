Um ihre Pläne machte die Bürgerliste in der vergangenen Woche ein großes Geheimnis: "Wir hatten Angst, dass uns diese Idee andere abjagen", gesteht proLAA-Frontfrau Isabella Zins.

Mobile Kunsteisbahn

Am Freitag präsentierten sie ihre Pläne: Die Anlage soll eine mobile Kunsteisbahn, ähnlich jener am Mistelbacher Hauptplatz sein, geplante Größe: 300 bis 320 Quadratmeter (rund 26 mal 12 Meter). Das wäre rund ein Drittel größer als Mistelbach.

Rund herum soll der Laaer Burghof mit einem Adventdorf ein stimmungsvolles Ambiente bekommen. Denkbar wären zusätzlich zu Gastrohütten, noch ein Christbaumverkauf, ein Streichelzoo oder eine lebendige Krippe in der Vorweihnachtszeit.

Geöffnet soll die Laaer Eisbahn von Ende November bis nach den Semesterferien täglich außer Montag von 15 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag bis 21 Uhr sein.

Michael Pfabigan proLAA-Finanzexperte Roland Schmidt und Stadträtin Isabella Zins: finden auch die anderen Parteien ihr Konzept touristisch und inhaltlich gut, könnte schon dieses Jahr im Innenhof der Laaer Burg Eis gelaufen werden.

Die geschätzten Kosten: Die übertragen gekaufte Anlage würde 70.000 Euro kosten - Mistelbachs Stadtmarketing zahlte damals rund 100.000 Euro, die laufenden Kosten pro Saison berechnet proLAA mit rund 20.000 Euro. Finanziert soll alles über Sponsoring, Förderungen und Beiträge der Gemeinde (35.000 Euro beim Ankauf und 11.000 beim Betrieb).

"Ich werde die Unterlagen noch am Wochenende an Stadtrat David Reiff (SPÖ) übermitteln, in dessen Ausschuss die Vorschläge für eine Eislaufbahn gesammelt werden", sagt Stadträtin Isabella Zins. In der Gemeinderatssitzung am 2. Oktober könnte bereits eine Entscheidung fallen.

"Jetzt warten wir mal ab, welche Vorschläge noch kommen", sagt Zins.