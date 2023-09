Poysdorfer Schulstart mit dem Schutzengel

Die Allgemeine Sonderschule unter der Leitung von Sandra Modliba war gleich zu Schulbeginn die erste Station von Bürgermeister Josef Fürst im Rahmen der Schutzengel-Aktion. Gerade hier sei es sehr wichtig, einen verkehrsberuhigten Ein- und Ausgang in den Hofbereich zu haben und nicht wie früher gleich direkt am Gehsteig auf der Bundesstraße zu stehen, so Fürst.

Die Kinder wurden zum Schulstart mit einer kleinen Packung Buntstifte beschenkt. Fürst dankte der Schulleiterin Sandra Modliba für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünschte den Lehrern und Schülern alles Gute für den Start ins Schuljahr 2023/2024.