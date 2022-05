Laa ohne Maibaum, in Großkrut kippte er

Werbung

In Großkrut fiel der Baum beim Aufstellen wieder um und auf ein Haus, am Laaer Stadtplatz fehlte der ganze Maibaum. Umgeschnitten wurde heuer kein Baum im Bezirk.

In Großkrut besorgt die Jugend das Maibaumaufstellen, traditionell wird der Baum händisch mit Leiter und Seilen aufgestellt. Als der Baum dann schon stand, kippte er und krachte auf das Dach eines Nachbarhauses, verletzt wurde bei der Aktion niemand, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein: Der Maibaum hatte neben dem Haus auch ein Fahrrad und eine Ampelanlage erwischt.

„Wir haben schon viele Maibäume aufgestellt, aber so etwas ist noch nie passiert“, schüttelt Bürgermeister Franz Wagner den Kopf. Wie immer war der Maibaum in die Metallhalterung eingespannt worden und dann quasi hochgeklappt worden.

„Als der Baum dann aufrecht stand, dürfte der Schlag, als die Metallschiene am Betonboden aufschlug, genügt haben, dass der Baum brach“, schildert Wagner, der selbst Augenzeuge war. Anscheinend, so die Vermutung, war der Baum zu trocken, das Holz damit zu spröde für den Schlag. Wichtig sei, dass keiner verletzt wurde, alles andere lasse sich mit Geld regeln.

„Das war heuer überhaupt nicht das Maibaumaufstellen für die Gemeinde“, sagt Wagner. Denn neben dem umgefallenen Maibaum in Großkrut ist bei jenem aus Ginzersdorf schon im Wald der Wipfel abgebrochen, beim Baum in Althöflein dann beim Aufstellen.

Laa: Stadtplatz ohne Maibaum

Was ist in Laa, los, kann man sich da keinen Maibaum mehr leisten? Die Überraschung mancher Laaer war groß, als am 1. Mai kein Maibaum am Stadtplatz stand. „Der Maibaum in Laa wurde immer schon ohne Feier von den Gemeindemitarbeitern aufgestellt“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Auch in den vergangenen beiden Jahren habe es keinen Maibaum gegeben und darüber habe niemand im Gemeinderat auch nur ein Wort verloren. In der Pandemie habe man mit dem Verzicht auf das Brauchtum ein Zeichen setzten wollen, und auch heuer hätten die Gemeindemitarbeiter angefragt, ob wieder keiner aufgestellt würde. „Damals hatten wir noch Corona-Maßnahmen“, sagt Ribisch. Für eine Um-Entscheidung hätte später dann die Zeit für das Bestellen des Baumes gefehlt.

In Laa würden ohnehin viele Vereine und auch die FF einen eigenen Maibaum aufstellen, sodass der am Stadtplatz keinem fehlen werde, glaubt Ribisch: „Ich glaube, dass es einigen wenigen zufällig aufgefallen ist, dass der Baum fehlt, weil sie es auf Facebook gesehen haben.“

Großkrut Video: Maibaum stürzt auf Hausdach und Ampelanlage

