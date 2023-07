Großkrut sucht neue Projekte für die Dorferneuerung

Auf Basis eines mit der interessierten Bevölkerung aller Katastralgemeinden erstellten Leitbildes, begleitet von Regionalberaterinnen der NÖ.Regional, sollen in den kommenden Jahre Projekte zum Nutzen aller ausgearbeitet und umgesetzt werden. Bürgerbeteiligung in der Planung und natürlich auch in der Realisierung sind die Voraussetzung für diese vier Jahre dauernde Phase, wobei auch eine finanzielle Unterstützung des Landes NÖ möglich ist. Schwerpunktthemen sind aktuell Verkehr & Mobilität, Klimaschutz, Natur & Umwelt, Kultur & Identität, Ortsbild sowie soziale Themen.

Bereits vor 20 Jahren konnten im Rahmen der Dorferneuerung viele tolle Projekte in Großkrut umgesetzt werden – Kinderspielplätze, der Kulturstadl Althöflein, das Erdstallmuseum, Infopoints, die Gestaltung des Vorplatzes vor dem Gemeindeamt und vieles mehr. Motor der Bewegung ist nach wie vor der Langzeitobmann des Dorferneuerungsvereins, Ludwig Huber.