Windkraft: Jungbunzlauer plant Projekt, Laa sperrt sich nicht dagegen

Windräder sind auf dem Gemeindegebiet von Laa und Zwingendorf in Planung: Das Jungbunzlauer-Werk in Pernhofen, das bereits eine Photovoltaik-Offensive für die Dächer und als Parkplatz-Überdachung gestartet hat (wir berichteten), möchte Windkraftanlagen hochziehen lassen. Der Gemeinderat in Laa gab bereits ein erstes grünes Licht dafür. Der Beschluss im Großharraser Gemeinderat soll im Herbst gefasst werden. Jungbunzlauer selbst nahm trotz mehrfacher NÖN-Anfrage (noch) nicht Stellung zum Projekt.

Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP) berichtete den Großharraser Gemeinderäten von dem Vorhaben. Jungbunzlauer habe beim Land NÖ um eine Zonierung angesucht, dort sollen Windräder für den Eigengebrauch errichtet werden. Insgesamt sollen bis zu sieben Anlagen entstehen, zwei auf Laaer und fünf auf Zwingendorfer Gemeindegrund. „Da unsere Gemeinde davon auch finanziell profitieren wird, werden wir in der nächsten Gemeinderatssitzung – wie Laa auch – den Grundsatzbeschluss fassen“, gibt Dötzl bekannt.

Ich bin überzeugt, dass das Werk mit den Verdichtern und Kühlsystemen viel lauter ist Stadtrat David Reiff (SPÖ)

Laa behandelte die Zonierung der Jungbunzlauer-Windräder (je sieben Megawatt) in einer recht amikal geführten Debatte im Gemeinderat: Die zwei Laaer Anlagen sind nah an der Grenze geplant und mit ausreichendem Abstand zum Siedlungsgebiet: „Das ist hinter dem Werk, wo die Geräuschkulisse sowieso vorhanden ist“, hat SPÖ-Stadtrat David Reiff keinerlei Bedenken. ULLAA-Gemeinderat Rudolf Cermak sieht das anders.

Die Lärmbelästigung werde seines Erachtens sehr wohl ins Gewicht fallen, vor allem, weil der Wind zumeist aus nordwestlicher Richtung kommt. Der Wulzeshofener betont aber auch: „Ich habe nichts gegen Windräder.“ Reiff kann Cermaks Einschätzung nachvollziehen: „Aber ich bin überzeugt, dass das Werk mit den Verdichtern und Kühlsystemen viel lauter ist. Das wird's überdecken.“

Da kann man eigentlich gar nicht dagegen sein, weil es auch um Arbeitsplätze geht und das Vorhaben zukunftsweisend ist Stadtrat Christian Nikodym (ULLAA)

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) verwies auf die Energiestrategie, die gerade für Laa ausgearbeitet wird und die Autarkie zum Ziel hat. Jungbunzlauer müsse zudem klare Vorgaben einhalten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die nach den Beschlüssen in den Gemeinden bevorsteht, beinhaltet Lärmmessungen. „Wenn rauskommt, dass eine Lärmbelästigung vorhanden ist, dann darf das Projekt nicht umgesetzt werden“, stellte Vizebürgermeister Georg Eigner (ÖVP) klar.

„Da kann man eigentlich gar nicht dagegen sein, weil es auch um Arbeitsplätze geht und das Vorhaben zukunftsweisend ist“, findet indes ULLAA-Stadtrat Christian Nikodym. ULLAA-Gemeinderat Christoph Kepplinger sieht das Projekt als „gutes Signal“.

Windräder waren in der Vergangenheit in Laa ein heiß diskutiertes Thema: 2013 wehrte sich die Stadtgemeinde gegen den Windpark, der in Unterstinkenbrunn geplant war. Die damalige Stadtregierung war angesichts der Nähe zu Hanfthal skeptisch und sah eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, eine Bürger-Plattform wehrte sich gegen das Projekt. 2011 stimmte jedenfalls die Unterstinkenbrunner Bevölkerung mehrheitlich für das Projekt, das noch nicht auf Eis liegt.

Wir waren bis jetzt immer windkraftfrei, aber wir wollen unseren Beitrag leisten Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP)

ProLaa forderte stets ein Windkraft-Projekt in Laa ein: Das kommt jetzt mit der Ausarbeitung der Energiestrategie mit Raum- und Energieplaner Matthias Zawichowski (im-plan-tat RaumplanungsgmbH & Co KG) in die Gänge, worauf konkrete Schritte folgen werden. Das Papier umfasst grundsätzlich alle möglichen Formen der Energiegewinnung, zudem kleine Maßnahmen. Darin wird aber auch Windkraftwerke als große Ökostrom-Lieferanten für eine 100-prozentige Energiewende nicht von der Hand gewiesen.

„Wir waren bis jetzt immer windkraftfrei, aber wir wollen unseren Beitrag leisten“, betonte Bürgermeisterin Ribisch. Wichtig ist ihr aber, dass der Abstand zum Siedlungsgebiet ausreichend gewährt wird. In einer Potenzialanalyse wurde schon ein Gebiet eruiert, um dem hohen Potenzial für Windkraft Rechnung tragen zu können: im Süden von Wulzeshofen.

Wir freuen uns, dass das aufgegriffen wird Stadträtin Isabella Zins (ProLaa)

Ribisch will aber „die Bevölkerung intensiv miteinbeziehen“, wie sie erklärte. „Wir würden im Herbst die Bürger in Wulzeshofen befragen“, erklärt Ribisch auf NÖN-Nachfrage. „Wenn sie dafür sind, dann ist's gut. Wenn nicht, dann werden wir's bleiben lassen. Das ist, finde ich, fair.“

„Wir freuen uns, dass das aufgegriffen wird“, betonte ProLaa-Stadträtin Isabella Zins in der Gemeinderatssitzung. Die Einbeziehung der Bevölkerung hält sie für eine „sehr gute Idee“. Cermak ist nicht gerade erfreut: „Beim nächsten Projekt wollen wir erst die Bevölkerung befragen? Da tue ich mir schwer.“ Er enthielt sich beim Beschluss der Windkraft-Eignungszone für Jungbunzlauer seiner Stimme. Alle anderen stimmten geschlossen dafür.