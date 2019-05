Seit 1985 wird am 9. Mai der Europatag der Europäischen Union gefeiert. Er erinnert an die Rede des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950, die als Ausgangpunkt der europäischen Einigung angesehen wird. Ein Meilenstein in der Geschichte, der schon zu vielen Meilensteinen im östlichen Weinviertel geführt hat.

Wie profitiert das östliche Weinviertel von der EU?

In Österreich werden zahlreiche Projekte und Initiativen mit EU-Fördermitteln unterstützt. Leader ist eine Förderschiene davon. Sie unterstützt engagierte Menschen dabei, ihre Region weiterzuentwickeln. Vieles ist im Weinviertel schon zur Selbstverständlichkeit geworden, was einst als Leader-Projekt begonnen hat.

Das von Weinviertel Tourismus initiierte Projekt „Tafeln im Weinviertel“ etwa hat sich mittlerweile als Aushängeschild erster Klasse etabliert und feiert im Jahr 2020 sein 10-jähriges Jubiläum. Punsch und weihnachtliche Standeln in den Kellergassen sind aus dem „Weinviertler Advent“ heute ohnehin nicht mehr wegzudenken. Was wäre Kreuzstetten ohne Gmoabauernlodn, wo täglich frische Produkte aus dem östlichen Weinviertel gekauft werden können? Der Relaunch von Gemeinde-Webseiten und die Digitalisierung von altem Bildmaterial in einer Online-Topothek sind ebenso Projekte, die aktuell durch EU-Fördermittel unterstützt werden.

Die Förderung von Verkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte und Genussrastplätze für Radfahrer und Wanderer etwa gehören ebenfalls zum breiten Spektrum der Leader-Förderungen.

Geschäftsführerin Christine Filipp von der Leader Region Weinviertel Ost bringt es auf den Punkt: „Impulse, die zur Erhöhung der Lebensqualität im östlichen Weinviertel führen, werden von LeaderR aufgegriffen und mit EU-Fördermitteln zu spannenden Projekten, die unser Weinviertel lebenswert und kostbar machen! Das alles ist durch die EU möglich!“

Am 26. Mai wird auch über Weinviertel entschieden

Jede Stimme zählt! Durch die EU kann das Weinviertel weiterentwickelt werden - und das geschieht mit Hilfe der Leader-Region und EU-Fördermitteln! Die Leader Region Weinviertel Ost ist nicht nur eine Förderstelle, sie fungiert auch als Ideengeber und Regionalentwickler. Die Zusammenarbeit mit den Projektträgern wie Gemeinden, Vereinen, Tourismus Destination und innovativen Personen der Region schafft Synergien und heizt die Ideenspiralen an.

Dazu braucht es aber auch die Stimme der Bevölkerung bei der EU-Wahl am 26. Mai. Obmann Kurt Jantschitsch ruft deshalb auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen: „Zeigen wir unser Interesse an der Europäischen Union und gehen wir am 26. Mai zur Europawahl.“