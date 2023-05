Europagemeinderäte: „Die Vorteile der EU in den Vordergrund stellen“

Hauptproblem dabei: In überregionalen Medien würde viel über die negativen Seiten berichtet: „Solange ich die auflagenstärkste Zeitung beim Frühstück aufschlage und da „Leserbriefe aus dem EU-Kasperltheater“ abgedruckt werden, wird sich das auch nicht ändern“, glaubt Stubenvoll.

„Es ist schwer, Leute für das Thema EU zu interessieren“, sagt Jochen Glanzing, EU-Gemeinderat in Poysdorf: Er habe einmal ein Projekt mit der Volksschule gemacht, bei dem die Schüler die EU und die Abläufe dort erklärt hatten – so konnte er auch Eltern und Großeltern mit den Infos erreichen. Christine Filip, EU-Gemeinderätin in Hochleithen und Geschäftsführerin der Leader Region Weinviertel Ost, die das EU-Fördergeld für den ländlichen Raum verteilt, verweist auf viele Projekte, die so ohne die EU nicht umgesetzt worden wären: Radwege und die Weinviertel-Rastplätze.

Wobei die Europäische Union doch auch noch strukturelle Probleme hat: Dass der Grenzschutz noch immer nicht funktioniert, ist für Großebersdorfs Bürgermeister Fritz Haindl ein großes Problem. Unterschiedliche Standards bei der Tierhaltung, die verzerrte Preise zwischen den Ländern bedingen, sind für Filip etwas, wo nachgeschärft werden muss.

„Man muss den Menschen die Vorteile des Projektes EU vermitteln, dann wird auch die Stimmung gegenüber der EU besser“, glaubt Mistelbachs Vizebürgermeister Manfred Reiskopf. So schlecht sei die nicht, kontert Christine Filip: Über die Leader Region Weinviertel Ost wurde eine Umfrage gemacht: 50 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie sich in der EU zuhause fühlen. „Das ist eine höhere Zustimmung als für Niederösterreich“, sagt Filip.

Für die junge Generation sind die Vorzüge der EU, Reisefreiheit und die Möglichkeit, überall arbeiten zu dürfen, Freiheiten, ohne die das Leben nicht mehr vorstellbar wäre, sagen Claudia Pfeffer und Dominik Gail, EU-Gemeinderat in Wilfersdorf.

