Jochen Glanznig als Netzwerker für die Europa-Idee in Poysdorf

„Gerade jetzt, wo der Krieg in der Ukraine so nah ist, spürt man, wie wertvoll dieser Frieden in unserer Heimat ist“, sagt Vizebürgermeister David Jilli. Gemeinsam mit EU-Stadtrat Jochen Glanznig und Vizebürgermeister David Jilli wurde vor dem Rathaus auch die Europafahne gehisst. „Ich kann mir keinen besseren als EU Beauftragten für Poysdorf vorstellen wie Jochen Glanznig, der dies seit Jahren sehr erfolgreich macht und auch für die Partnerschaften mit Dettelbach und Newberg sowie die Patenschaft mit dem Kreis Nikolsburg zuständig ist“, findet Bürgermeister Josef Fürst: Jochen Glanznig ist beruflich viel im Ausland unterwegs und so ein sehr weltoffener Mensch, findet der Bürgermeister.

Stadtrat Jochen Glanznig sieht seine Aufgabe als EU-Beauftragter in der Förderung des europäischen Gedankens, im Austausch mit anderen EU Beauftragten in den Gemeinden, aber auch in der Unterstützung und dem Kontaktknüpfung bei EU Projekten.

„Wir Poysdorfer rückten mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und unserem EU-Beitritt in den Mittelpunkt Europas und haben auch die Fördermöglichkeiten, gerade in Zusammenarbeit mit der Leader Region Weinviertel Ost sehr gut genützt. Wertvoll sind die Förderungen für unsere Landwirte, Erasmusprojekte für Schüler und Studierende aber auch Infrastrukturförderungen. Das größte, die Weinviertel Autobahn, kommt uns allen zu Gute. Aber auch Kellergassenprojekte, Bibliotheksprojekte, Generationsspielplatz und viele Projekte der touristischen Weiterentwicklung wurden mit EU Mittel unterstützt und damit ermöglicht“, sagt Glanznig.

