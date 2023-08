Ein Wolkersdorfer fährt zur Berufs-Europameisterschaft

Der Wolkersdorfer Paul Hilscher tritt gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Timon Schwarz aus Parbasdorf im Beruf IT-Netzwerk- und Systemadministrator an. Auch wenn die Zeit fürs Training als Cybergrundwehrdiener beim Bundesheer manchmal etwas knapp war, fanden die beiden immer wieder Möglichkeiten, sich auf Danzig vorzubereiten. „Dabei haben wir uns zunächst Schritt für Schritt auf die einzelnen Konfigurationen von alleinstehenden Systemen konzentriert, ehe wir gesamte Beispiele konfigurierten“, erklärt Hilscher.

Im Team-Bewerb anzutreten, sieht Hilscher als Vorteil: „Nicht alleine dort stehen zu müssen, nimmt etwas den Druck raus. Auch das Training ist wesentlich lustiger. Wir haben mit unserer Synergie und unserer Expertise sicher eine Chance bei den EuroSkills“, zeigt er sich zuversichtlich.

„Sich einem solchen Bewerb zu stellen, bedeutet viel Vorbereitung, Engagement, Willenskraft, starke Nerven und Durchhaltevermögen! Diese Eigenschaften und die bisher gezeigten herausragenden Fähigkeiten haben den Teilnehmern den Weg zu den EuroSkills geebnet. Ich wünsche allen sechs Niederösterreichern viel Erfolg und alles Gute in Danzig“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verabschiedung.

Über die EuroSkills 2023

Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte aus 32 Ländern werden von 5. bis 9. September 2023 im polnischen Danzig in 43 Wettbewerbsberufen an den Start gehen. Das Team Austria besteht in diesem Jahr aus 47 Teilnehmern aus neun Bundesländern. Diese kämpfen in insgesamt 40 Einzel- und Teamberufen um Edelmetall. Aus NÖ mit dabei sind sechs Teilnehmer in fünf Berufen: Elektrotechnik, Hochbau, Lkw-Technik, IT-Netzwerk- und Systemadministration sowie Elektronik.