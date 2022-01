Euroumstellung - Der Blick ins Fotoarchiv

Vollbild

FB

Auch die allgemeine Sonderschule aus Poysdorf informierte sich beim Eurobus über die neue Währung. Vor dem Jahreswechsel 2002 konnte man sich bei den Banken Euro-Starterpakete kaufen, damit man die ersten Tage im neuen Jahr schon mit der neuen Währung versorgt ist. Der Andrang bei den Banken war anfangs enorm. Der Eurotag war in der Volksschule Poysdorf mit Workshops der neuen Währung gewidmet. Der Jahreswechsel und damit der Wechsel vom Schilling zum Euro wurde in Poysdorf feierlich zelebriert. Der Eurobus in Poysdorf. Beim Kolpingball hatte die Sparkasse Poysdorf eine Eurobank eingerichtet. Die Sparkasse organisierte für die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter eine Euro Sicherheitsschulung – wie erkennt man Fälschungen. Die Erste Bank in Laa hatte ein Euro Gewinnspiel. Auch im Klingenbeutel in der Kirche fanden sich nach dem Jahreswechsel 2002 unter den Schilling bereits die erste Euronoten. In der Volksschule Poysdorf wurde spielerisch im Kaufmannsladen der Einkauf mit Euros geübt. Die Poysdorfer Wirtschaft wechselte bei ihren Einkaufsgutscheinen auch vom Schilling zum Euro.

1 /12