Bühnenbild kam aus Kronberg

Österreichs Beitrag beim Eurovision Song Contest 2022 von „LUM!X feat. Pia Maria“ scheiterte schon im Halbfinale, eine Österreicherin zog trotzdem ins Finale in Turin ein: Die Kronberger Bodypainting-, Kostüm-, Make-up- und Dekorationskünstlerin Birgit Mörtl hatte für den armenischen Beitrag das Bühnenbild gestaltet.

Wie kam sie dazu? Zwei Wochen vor dem ESC wurde sie für das Bühnenbild angeheuert, weil die italienische Agentur den Auftrag nicht schaffte. Was dann folgte, war eine ziemliche Herausforderung. Denn was im Fernsehen aussah, wie eine Wand mit tausenden Post-Its waren in Wirklichkeit an die 100.000 Stofffleckerl: „Ich musste jedes einzelne Fleckerl ausschneiden und zusammen nähen“, erzählt die Kronbergerin.

Als das dann fertig war, wollten sie und eine Kollegin nach Turin fliegen, blieben aber ein-einhalb Tage am Flughafen Amsterdam wegen eines Streiks hängen: „Wir haben dann Tag und Nacht hinter der Bühne am Bühnenbild gearbeitet“, erzählt Mörtl: „In der Nacht waren wir in der riesigen ESC-Halle alleine, da ist nur manchmal ein Nachtwächter vorbei gekommen und hat geschaut, ob es uns eh noch gut geht“, lacht die Künstlerin.

Die Halle war schon imposant, nachts erklomm sie dann sogar die ESC-Bühne. „Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung“, erzählt die mehrfache Bodypainting-Weltmeisterin.

Ganz neu war die Erfahrung für sie aber nicht: Schon vor Jahren hatte sie Kostüme für einen ESC-Beitrag beigesteuert.

