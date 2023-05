spusu sorgt dafür, dass das Song Contest-Voting sicher klappt

Unter dem diesjährigen Motto „United By Music" werden heuer in Liverpool, Großbritannien, innerhalb kürzester Zeit mehrere Millionen Calls und SMS via spusu abgewickelt. Wer ins Finale einzieht, entscheidet ab diesem Jahr nicht mehr die Fachjury, sondern einzig das Televoting. An diesem können sich neuerdings auch Fans beteiligen, deren Länder nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen.

Für spusu gilt damals wie heute: Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bleibt Trumpf. Über die Mass Response Service GmbH, die seit 2015 auch unter der Marke spusu tätig ist, kooperiert spusu-Chef Franz Pichler bereits seit 19 Jahren mit dem Eurovision Song Contest. Dafür haben Pichler und sein Team eigens eine High-Performance-Voting-Plattform entwickelt, die seit 2004 zum Einsatz kommt.

Alle SMS und Calls der teilnehmenden Länder werden direkt über die spusu High-Performance-Voting-Plattform zusammengeführt und blitzschnell ausgewertet. Dabei kommen speziell entwickelte Erkennungsmechanismen zum Einsatz. „Nach Ende des Votings bleibt nur sehr wenig Zeit für die Bereitstellung des Endergebnisses. Alle Länderergebnisse werden durch ein Operating-Team sowie Wirtschaftsprüfer final manuell geprüft, bevor ein Endergebnis bereitgestellt wird“, sagt der Olgersdorfer Franz Pichler. Ein erfahrenes spusu-Expertenteam überwacht die Funktion der Plattform, das Netzwerk sowie alle Anbindungen bis nach Mitternacht.

Die Weinviertler Andrea und Franz Pichler sorgen mit spusu dafür, dass das Voting beim Song Contest auch klappt. Und oft sind sie auch direkt beim Finale dabei. Foto: Foto Semrad

„Wir freuen uns sehr, das Televoting auch heuer wieder abwickeln zu dürfen. Das ist definitiv ein Vertrauensbeweis. Die Gefahr, dass etwas in diesen wenigen Minuten vor Millionen von TV-Zusehern schiefgeht, ist groß. Jedoch erzielen wir mit unserer Plattform schnellstmöglich zuverlässige Ergebnisse und sind damit bestens gewappnet“, sagt der Weinviertler.

Sicherheit im Fokus

Das größte Live-Musik-Event der Welt ist regelmäßigen Cyber-Security-Angriffen sowie DDoS-Attacken (Distributed Denial Of Service) ausgesetzt. spusu hat als ISP (Internet Service Provider) und Network Operator die notwendigen personellen und technischen Ressourcen, um den komplexen Voting-Prozess abzuwickeln und Risiken wie Cyber-Security-Angriffe oder Betrugsversuche schnellstmöglich zu erkennen und zu vermeiden.

Die spusu-Plattform ist von der Netzwerkinfrastruktur bis hin zur Applikation durchgehend georedundant aufgebaut. Ziel ist es, ortsunabhängig für eine Ausweichmöglichkeit zu sorgen. Sollte es zu einem Ausfall kommen, übernimmt ein weiteres Rechenzentrum an einem anderen entfernten Standort den Betrieb.

Eurovision Song Contest und noch viel weiter

Nicht nur das Voting für den Eurovision Song Contest, sondern auch zahlreiche Votings in der deutschen Medienlandschaft werden über die spusu-Plattform erfolgreich durchgeführt. Viele populäre Formate wie „DSDS“, „Let´s Dance“ oder „Wer wird Millionär“ vertrauen auf die langjährige Expertise des österreichischen Mobilfunkanbieters.

