Mit Festmesse und Radio NÖ Frühschoppen mit Tom Schwarzmann startete der Weinviertler Kirtag in der Kellergstetten.

Bürgermeister Thomas Grießl berichtete über die positive touristische Entwicklung seit der Autobahn Eröffnung. Susanne Derler stellte das Vino Versum Programm vor und Wolfgang Rieder betonte, dass Poysdorf das größte Marillenanbaugebiet Österreichs ist und noch Marillen von Juni bis Oktober bieten kann.

Mit Karl Neustifter kam auch der Wein mit dem Saurüssel als Flaggschiff beim Frühschoppen nicht zu kurz. Nach dem Frühschoppen moderierte Robert Herbst den Kirtag in der Kellergstetten. Winzer, Obstbauern und Gastronomen bildeten das Herzstück des Festes. Nach dem Bieranstich, bei dem Bürgermeister Thomas Grießl vom Hollenthoner Bürgermeister Manfred Grundtner und von Nationalrätin Melanie Erasim unterstützt wurde, präsentierte sich die Volkstanzgruppe Kleinhadersdorf auf der Tanzfläche.

Die Hollenthonder waren auf den Weinviertler Kirtag gekommen um mit ihrem Karl den Siebziger in Poysdorf zu feiern. Auch eine große Gruppe aus der Steiermark war beim Kirtag in der Kellergstetten mit dabei. Das Marillenknödel-Wettessen ging an Christian Strobl.

Bürgermeister Thomas Grießl dankte Susanne Derler und ihrem Team für die hervorragende Vorbereitung des Weinviertler Kirtags.

Gut genützt wurden auch die E Bike Erlebnisfahrten und die Traktorrundfahrten mit Erklärungen hinaus in die Natur zu Wein und Marille. „Wir wollen nicht nur über das Thema Wein trifft Marille reden, sondern den Gästen auch etwas dazu zeigen“, hob der scheidende Marillenkönig Dominik Schreiber hervor.