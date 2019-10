Das europäische Teilchenforschungszentrum CERN und das UN Flüchtlingshochkommisariat in Genf (Schweiz) besuchten die Schüler der Vierten Klasse der HTL Mistelbach - ersteres der Traum jedes Technikers.

Im Conseil européen pour la recherche nucléaire; Europäisches Kernforschungszentrum (CERN) bekamen die Schüler direkte Einblicke in die Arbeit der Forscher: Das CERN ist eine Großforschungseinrichtung auf dem Gebiet der Teilchenphysik, an der 23 Mitgliedsstaaten (u.a. Österreich) physikalische Grundlagenforschung betreiben; insbesondere wird mit Hilfe großer Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht.

Bei der von einem japanischen CERN-Wissenschaftler in englischer Sprache geführten dreistündigen Tour gewannen die SchülerInnen Einblicke in vergangene und aktuelle Forschungsarbeiten und Errungenschaften wie auch in die räumlichen Erfordernisse physikalischer Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Teilchenphysik.

CERN, der „Geburtsort“ des World Wide Web

Die Gruppe begab sich dazu in den Untergrund und erfuhr Näheres über die experimentelle Anordnung der Teilchenbeschleuniger mit ihren Magneten und Detektoren. Ein „kleiner“ Teilchenbeschleuniger, mit dem vor Ort Antimaterie hergestellt und ihre Eigenschaften untersucht wird, konnte unmittelbar von der Gruppe besichtigt werden. Beeindruckend war dabei das Thema um die Datenverarbeitung der gewaltigen, bei den Experimenten anfallenden Datenmengen. Nicht zuletzt ist das CERN der „Geburtsort“ des World Wide Web; der Computer, an dem der „Erfinder“ des Internets, Tim Berners-Lee, arbeitete, konnte während der Führung ebenfalls aus nächster Nähe betrachtet werden.

Funfact am Rande der Führung: Da die Schüler im Zuge der Führung mehrmals die französisch-schweizer Grenze überschritten, mussten sie immer einen Reisepass bei sich führen.

Zum Abschluss der Exkursion hielt ein Team des UN- Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) eine extra für die Gruppe gestaltete Präsentation ab. Der Vortrag brachte den SchülerInnen die globalen Herausforderungen, Aufgaben, Initiativen und Ziele des UNHCR in Hinsicht auf weltweite Fluchtbewegungen und Versorgung von Flüchtlingen näher.