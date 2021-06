Im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildung besuchten die Lehrerinnen und Lehrer der NMS Poysdorf die Firma Poyß in der Schottergrube in Niederabsdorf, dem Hauptstützpunkt des Unternehmens für Sand- und Schotteraufbereitung sowie Recycling. Nach einer umfassenden Einführung in den Ablauf der Aufbereitung zu qualitativ hochwertigem Material wurden auch Einblicke in Maschinenkunde gegeben.

Der Schwerpunkt dabei waren Geräte für Erdarbeiten, Verlade- und Planierarbeiten, Straßen- und Wegebau sowie Güterbeförderung. Kooperationen mit den Wirtschaftstreibenden der Region ermöglichen den Lehrkräften Einsicht in Betriebe zu nehmen, Chancen und Möglichkeiten für die Schüler wahrzunehmen und dieses Wissen im Unterricht weiterzugeben. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ waren Bezirksstellenausschussmitglied Werner Handle und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka mit dabei.

Die Poyß Gesellschaft m.b.H. mit der Zentrale in Poysdorf ist ein Betrieb mit vielen Tätigkeitsbereichen: neben Sand- und Schotterabbau sowie Recycling auch Müllabfuhr, sonstige Kommunaldienstleistungen, Güterbeförderung und Erdbau, um nur einige zu nennen.