Denner: Laaer Betrieb will mit Toner-Recycling hoch hinaus

Was tun mit Druckerpatronen und Tonerkartuschen, wenn sie leer sind? Viele werden wohl im Mistkübel landen, dabei sind sie wertvoll: Sie können wiederbefüllt werden. Die Denner Group mit Sitz in Laa hat sich darauf spezialisiert: Der Familienbetrieb nimmt alle Arten dieser Produkte von Privatpersonen, Firmen oder öffentlichen Einrichtungen retour. Jene Ware, die nicht mehr wiederbefüllt werden kann, wird sortengerecht (Aluminium, Eisen und Plastik) dem Wertstoffkreislauf zugeführt.

Geschäftsführer Gottfried Denner junior hat schon in der Schulzeit mit dem Ein- und Verkauf von leeren Druckerpatronen begonnen. Sein großes Ziel war es, ein Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit zu etablieren. Und er wollte den kleinen Familienbetrieb zum internationalen Unternehmen weiterentwickeln.

Wiederbefüllung war bisher extern ausgelagert

Ihm war klar, dass das nur mit einem kompletten Angebot – dem 360-Grad-Recycling – möglich wäre. Die Wiederbefüllung hat Denner bisher extern ausgelagert, das ändert sich nun mit der Übernahme der Environmental Business Products LTD (EBP) mit Hauptsitz in London (Großbritannien).

Die EBP hat eine langjährige Präsenz am – für Denner neuen – britischen Markt und hat eine spezielle Art der Sammlung von Leerware entwickelt. Das und die internationale Kooperation mit Royal Mail, dem nationalen Postdienst in Großbritannien, will Denner weiterhin nutzen.

Bisheriger EBP-Geschäftsführer wird Denner beraten

Patrick Stead, der bisherige Geschäftsführer und Eigentümer der EBP, wollte sich aus der operativen Rolle zurückziehen. Er hat einen Partner gesucht: Gespräche begannen, ein Ergebnis wurde gefunden. Stead wird beratend im Aufsichtsrat an Bord bleiben. „Wir möchten die Stärken beider Unternehmen bündeln und gemeinsam die Internationalisierung vorantreiben“, betont er.

Die 80 Mitarbeiter werden mit dem Senior-Management-Team, das Unternehmen wie Markt gut kennt, vorerst komplett übernommen. „Es hat schon erste gemeinsame Strategie-Meetings gegeben und die Atmosphäre und der Wille zu Entwicklung und Wachstum waren hervorragend“, schildert Denner. „Es ist eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren, nicht nur bei uns in Laa, sondern in der gesamten Denner Group.“ Die EBP-Niederlassung in Deutschland wird auch übernommen, eventuell werden weitere entstehen.

Ziel: Nummer eins am großen Europamarkt

„Was 2012 als kleiner Familienbetrieb begonnen hat, wird nun ein europäisches Unternehmen. Das ist für die Denner Group ein sehr bedeutender und wichtiger Schritt, da wir nun am gesamten europäischen Markt unser 360-Grad-Recycling anbieten und umsetzen können“, betont der Geschäftsführer. Er erzählt, dass es weltweit nur rund fünf Unternehmen gibt, die einen 360-Grad-Recycling-Prozess abwickeln können. „Wir sind eins davon. Das ist mit Sicherheit unser Alleinstellungsmerkmal“, betont Denner. Noch dazu, wo dieser Prozess zur Gänze innerhalb des Betriebes durchgeführt werden kann.

„Der Tonermarkt in Europa ist groß und unser Ziel ist es, unsere internationale Strategie weiter zu entwickeln und zu wachsen“, will er Marktführer auf dem Kontinent werden. „Wir freuen uns, dass wir mit der Erfahrung eines international etablierten Unternehmens wie der EBP diesen großen Schritt machen können.“ Stead hat als Mitglied des Aufsichtsrat dasselbe Ziel vor Augen: Er freue sich „darauf, die strategischen Weichen gemeinsam mit der Familie Denner stellen zu können und unsere Präsenz am europäischen Markt zu stärken“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

