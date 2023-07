Buch über Gebrauchsflaschen von Poysdorfer Experten

Erich Pieler, der seit den Sechzigerjahren eng mit Falkenstein und dem Weinviertel verbunden ist, hat in den letzten fünf Jahrzehnten verschiedenste Flaschen gesammelt und jetzt in einer siebenjährigen Arbeit auch noch in vier Bänden katalogisiert. Dafür waren viele Flohmarktfahrten, Besuche in Antiquariaten, Hausräumungen oder auch Internetrecherchen notwendig.

Als Gebrauchsflaschenexperte kann er auch an den verschiedensten Merkmalen und Stempeln am Glas die Flasche zeitlich einordnen und auch einer Glashütte zuordnen. NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing dankte Erich Pieler und seiner Gattin Margit für diese großartige Sammlung. „Durch eure Sammeltätigkeit ist vieles erhalten, was vielleicht sonst nur zur Wiederverwertung im Glascontainer gelandet wäre. Es ist sehr interessant, was die Menschen alles sammeln. Wenn ich zu Ehrungen von älteren Menschen komme, erfahre ich immer viel über die vielfältigsten und auch sehr interessanten Sammlertätigkeiten,“ betonte Wilfing.

Zuerst katalogisierte Erich Pieler seine Flaschen und suchte auch nach der Geschichte der dazugehörigen Unternehmens. Im Gespräch mit Archäologen betonten diese, das dieses Fachwissen einfach publiziert werden muss, um es für die Flaschenbestimmung bei Funden zu erhalten. Ulrike Vitovec vom NÖ Museumsmanagement hat diese Idee aufgegriffen und nun das vierbändige Werk von Erich Pieler drucken lassen.

Im ersten Band beschäftigt sich der Gebrauchsflaschensammler mit den Grundlagen, den Glasherstellungstechniken und den wichtigen Erkennungsmerkmalen. In den anderen drei Bänden sind die einzelnen Flaschen katalogisiert. So ist die Flasche der Poysdorfer Dampfbrauerei ebenso dabei wie die Poysdorfer Saurüsselflasche und die Entwicklung der Coca Cola Flasche oder auch der Vöslauer Mineralwasserflasche. Zu jeder Flasche finden sich neben einer fotografischen Abbildung Angaben zu Herkunft, Maßen, Farbgebung, Herstellung und Verbreitung bis hin zur Datierung und einer genauen formalen Beschreibung. „Entstanden ist damit ein wichtiges Nachschlagwerk und – für alltagskulturell ausgerichtete Museen und Sammlungen – ein ausgezeichnetes Bestimmungsbuch für ihre eigenen Bestände“, betonte Ulrike Vitovec vom NÖ Museumsmanagement. Erich Pieler, der genauso wie seine Gattin Margit, von Beruf Architekt ist, hat hier das Gebrauchsglas von 1800 bis zur Gegenwart in der österreichischen Monarchie und in Folge in Österreich wissenschaftlich aufgearbeitet und dokumentiert. Das vierbändige Werk ist um 110 Euro + Versandkosten beim NÖ Museumsmanagement erhältlich.