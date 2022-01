Koreaner trinken Mistelbachs Stadtwein

Österreichische Weine sind im asiatischen Raum begehrt: Alexander Waberer, der 2022 den Weinviertel-DAC-Stadtwein liefert, verschickt jetzt eben diesen bis nach Südkorea: „Ich habe die Käufer auf einer Exportmesse der Wirtschaftskammer kennengelernt. Die waren auf der Suche nach Wein, weil österreichisches Bier importieren sie schon“, erzählt Stadtwinzer Alex Waberer: „Ich versuche, die Geschäftsbeziehungen auf jeden Fall zu forcieren, denn scheinbar ist Österreich in Korea sehr beliebt.“

Mittlerweile sind die Paletten mit den Weinkartons auf dem Weg. So werden in einigen Tagen die Gäste ausgewählter Bars und Restaurants in Korea in den Genuss des Mistelbacher Veltliners vom Weingut Waberer kommen. „Dass der Mistelbacher Stadtwein bis nach Südkorea exportiert wird, ist großartig und zeigt, welche hervorragende Arbeit Alexander Waberer als Winzer leistet“, gratuliert Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll.

„Export ist sehr wichtig für uns, und der leichte und fruchtige Stil mit wenig Alkohol unserer Weine ist weltweit sehr gefragt“, weiß der Jungwinzer: „Solche Weine können viele Länder aufgrund des Klimawandels gar nicht mehr produzieren.“

