Weinviertel: Tschechische Touristiker lernten das Weinviertel kennen

Mit dem Vino Versum Poysdorf und dem Retzer Land organisierte die Weinviertel Tourismus GmbH am 22. März eine Fachexkursion für touristische Partner aus der Znaimer Region und aus Břeclav.

„Nachdem die Zusammenarbeit in den Grenzregionen von der Pandemie durch Grenzschließungen und Reiserestriktionen stark eingeschränkt wurde, wollten wir mit dieser grenzüberschreitenden Fachexkursion einen ersten Schritt setzen und die Mitarbeiter in den tschechischen touristischen Informationszentren entlang der Grenze mit unseren Produkten und touristischen Ausflugzielen vertrauter machen. Die Zusammenarbeit und der Austausch sollen dadurch wieder intensiviert werden. Je besser wir über das touristische Angebot auf beiden Seiten Bescheid wissen und je stärker hier die Zusammenarbeit funktioniert, umso professioneller können Urlauber informiert und zu einem längeren Aufenthalt in der Region bewegt werden“, erläutert Yvette Polasek, Leitung Marketing, Presse & Sales der Weinviertel Tourismus GmbH, die Beweggründe für die Zusammenarbeit.

Das Programm der ganztägigen Exkursion kombinierte theoretische Inputs über das touristische Angebot des Weinviertels mit einem Besuch von kulturellen und vinophilen Highlights der Region. So standen eine Besichtigung des Vino Versum Poysdorf, eine Traktorrundfahrt durch die Weinstadt, eine Weinverkostung beim Weingut Hugl-Wimmer sowie eine Besichtigung der Retzer Windmühle, des Retzer Erlebniskellers und des Retzer Informationszentrums auf dem Programm. Das Interesse der tschechischen Partner war groß. Rund 20 Vertreter konnten begrüßt werden, darunter der Vizebürgermeister der Stadt Znaim Lukáš David, die Obfrau der Znojmo Region Marie Tesařová, die Marketing-Verantwortliche von Znojemská Beseda Anna Fišerová sowie Vertreter von weiteren zehn Fremdenverkehrsbüros in der Znaimer Region und aus Břeclav.

Künftig soll die Zusammenarbeit im Rahmen des KPF-Projektes „Kultur ohne Grenzen – Top-Events 2022“ weiter intensiviert werden. Für Mai ist eine Exkursion Weinviertler Vertreter nach Tschechien geplant.

