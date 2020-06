Bezirk Mistelbach: ÖAAB wirbt für Lehrlingsaufnahme .

„Um die Lehrstellen in unserem Bezirk auch in Zukunft erhalten zu können und damit einen Facharbeitermangel in drei bis vier Jahren vorzubeugen, gibt es von Bund und Land eine Reihe von Förderungen um dem entgegenzuwirken. Die Lehrlinge sind die Fachkräfte der Zukunft und wir müssen schauen, dass wir ihnen trotz der Krise die bestmögliche Ausbildung zukommen lassen “, so NÖAAB Bezirksobmann und Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager.