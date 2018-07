Bayer würdigte das gute Ausbildungsangebot der Fachschule auch im ländlichen Haushaltsmanagement.

„Die Schüler erhalten hier vielseitiges Wissen in Theorie und Praxis und stehen damit auch im zukünftigen Berufsleben mit beiden Beinen am Boden“, hob der Landeskammerrat hervor. Er rief auch die Schüler auf, die Chance eines Auslandspraktikums in der Landwirtschaft zu nützen. „Ich weine dem heute noch nach, dass ich es nicht gemacht habe“, sagte Bayer hervor. Hanna Bruckner und Lisa Rupp konnte er seitens des Bauernbundes die beiden Stipendien übergeben. „Sie haben sich besonders angestrengt“, betonte Roman Bayer.