Die „Kräuter Company“ bot Tees, Kräuterkissen und Kekse aus heimischen Kräutern zum Verkauf an. „Coffee & Sweet“ war für süße Köstlichkeiten verantwortlich.

Die Schüler gründen und führen ihre Firma von der Geschäftsidee bis hin zu Produktion und Verkauf und lernen so auch sehr gut für zukünftige Herausforderungen.

Die Schüler waren mit ihrer Junior Firma auch außerhalb der Schule präsent. So präsentierten sie sich bei den Bäuerinnen und waren am Faschingdienstag in der Sparkasse Poysdorf, um ihre Produkte zu präsentieren. Die Tees der Kräutercompany wird es auch heuer als regionales Weltspartagsgeschenk in der Sparkasse Poysdorf geben.

Jede Juniorfirma konnte rund 2.000 Euro Ertrag erwirtschaften, die nun sinnvoll in eine Lehrfahrt in die Steiermark investiert werden.