Attacke in Mistelbach: Viele Hinweise, aber noch nichts Konkretes

Der Unbekannte hatte gegen 17.30 Uhr auf einem wenig frequentierten Gehweg zwischen Brennerweg und Spreitzergasse, gleich hinter dem Bundesschulzentrum das Mädchen von hinten angefallen, sie zu Boden gerissen, sie mit dem Umbringen bedroht und mit einem Messer herumgefuchtelt. In einer Abwehrreaktion griff die junge Dame in das Messer und erlitt Schnittwunden an beiden Handflächen. Danach flüchtete der Täter Richtung Stadtzentrum. Wir hatten berichtet:

Hinweise gesucht Mädchen in Mistelbach von Unbekanntem mit Messer verletzt

Eine Passantin war auf die Schreie der 14-Jährigen aufmerksam geworden und nahm sich ihr an. Zuerst brauchte sie sie zu einem in diesem Stadtteil wohnenden Arzt, der alarmierte das Rote Kreuz, das sie dann ins Landesklinikum Mistelbach brachte.

Zuvor schon hatte vermutlich der selbe Unbekannte eine 21-jährige Frau am Mistelsteig bedroht.

Der Täter war 170 bis 180 Zentimeter groß, normale Statur, sprach hochdeutsch, bekleidet mit einer dunklen (ev. schwarzen), abgesteppten Jacke und grauer Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Mistelbach, Telefonnummer 059133-3260, erbeten.

