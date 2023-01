Fahndungserfolg Wolkersdorf: Verdächtiger nach Penny-Raub verhaftet

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Nachdem am 21. Dezember ein Unbekannter den Kassier beim Penny Wolkersdorf mit einem Messer bedroht und sich dann an der Kasse bedient hatte, klickten jetzt bei einem Verdächtigen die Handschellen. Foto: Marlena Schilling

D as ging ja flott: am 12. Jänner veröffentlichte die Polizei zwei Bilder vom mutmaßlichen Räuber im Wolkersdorfer Penny Markt vor Weihnachten, am 13. Jänner klickten nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung bei einem Verdächtigen bereits die Handschellen.