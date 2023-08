Pillichsdorfer „Schurlwirt“: Mit dem Rad in 13 Tagen zum Atlantik

13 Tage hat Georg Müllebner gebraucht, um 1.500 Kilometer von Ulm mit dem E-Bike an die Atlantikküste von Saint Nazaire in Frankreich zu radeln. Am 7. Juli ist er in Wolkersdorf gestartet, um mit dem Zug erst nach Wien Meidling, dann nach München und schließlich nach Ulm zu fahren, um von dort die Reise mit dem Rad zu starten. Doch geplant war das nicht.

Ursprünglich wollte Müllebner mit dem Flugzeug von Wien nach Nantes reisen, um dann insgesamt 2.200 Kilometer nach Hause zu radeln. Am Flughafen von Wien-Schwechat musste er sich aber einen Plan B überlegen: Denn das E-Bike hatte zu viel Volt, um mit dem Flugzeug transportiert zu werden. Also hat Müllebner seine sieben Sachen wieder zusammengepackt, um zurück nach Wolkersdorf zu fahren.

Kurzerhand hat sich die Strecke geändert: „Anstatt von der Atlantikküste nach Hause zu radeln, bin ich dann eben zur Atlantikküste hingeradelt“, lacht er, und erzählt weiter: „Ich bin jeden Tag zwischen 120 und 140 Kilometer mit dem Rad gefahren. Zu Mittag konnte ich dann ungefähr abschätzen, wie weit ich komme, und hab mir eine Unterkunft gebucht.“

Fahrrad-Heimtransport: In viele kleine Teilen zerlegt

Dort hieß es dann erstmal essen, Akkus laden und Wäsche waschen. Mit dem Rad könne man ja schließlich nicht so viel Gepäck transportieren, also habe Müllebner einfach die Wäsche mit der Hand gewaschen: „Bis zum nächsten Tag ist alles leicht wieder getrocknet!“, sagt er.

So klein kann ein E-Bike sein: In einer 1,20 Meter mal 90 Zentimeter großen Kiste hat Müllebner sein Gefährt nach Hause gebracht. Foto: Georg Müllebner

Die Fahrten mit dem Fahrrad seien wunderschön gewesen, erzählt Müllebner. Die Probleme hätten sich eher bei der Heimfahrt ergeben: „17 Stunden mit dem Zug habe ich nach Hause gebraucht, insgesamt bin ich fünf Mal umgestiegen.“ Das war aber gar nicht das Hauptproblem: Das Rad habe er nämlich nicht als Ganzes transportieren dürfen, sondern es in viele kleine Teile zerlegen müssen. In einer 1,20 Meter mal 90 Zentimeter großen Schachtel habe er das Rad dann nach Hause transportiert.

Die Touren hat Müllebner über Komoot geplant - eine Reiseapp, mit der man auch Fahrradrouten genau einsehen und planen kann. Denn bei über fünf Stunden Fahrradfahren am Tag ist Planung sicher eins der wichtigsten Dinge.

Von Wittersdorf über Paray le Monial, weiter nach Orléans und Ancenis bis nach Saint Nazaire - das sind nur einige Zwischenstopps, die Georg Müllebner eingelegt hat. Und wie leicht vorstellbar ist: Bei so vielen schönen Orten werden auch ganz schön viele Fotos gemacht.

„Das Blöde war, dass ich dann immer die Navigationsapp schließen musste, um ein Foto mit dem Handy zu machen. Also das merk ich mir für die nächste Reise: Ich brauch unbedingt eine kleine Kamera, damit ich das Problem nicht mehr habe.“ Und die nächste Fahrradtour kommt bestimmt: Genauer gesagt schon nächstes Jahr, nämlich von Danzig in Polen nach Wien. Langweilig wird's also auch ohne Gasthaus ganz bestimmt nicht.