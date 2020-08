Nachdem die Feuerwehr Wolkersdorf bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Einsatz war, mussten die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag erneut ausrücken: Die FF Hochleithen forderte die Kollegen um 15.57 Uhr als Verstärkung zu einem Fahrzeugbrand auf der A5 an. Am Unfall Ort hat die Hochleithner Feuerwehr die Löscharbeit bereits getan, die Einsatzkräfte aus Wolkersdorf kümmerten sich um den Abtransport des Fahrzeuges.