1. Weinviertler Extreme Gipfelwanderung“: Nicht hoch, dafür sehr weit

Zwar nicht extrem hoch, dafür aber schon extrem weit können Sport- und Naturbegeisterte bei der „1. Weinviertler Extreme Gipfelwanderung“ gehen. Am Samstag, 11. März, heißt es „Rein in die Wanderschuhe“ und los geht’s quer durch das Weinviertel. Je nach Fitness-Level kann eine Strecke von 25, 40 oder 65 Kilometern gewählt werden.

Los geht es um 6 Uhr vom höchsten Punkt „Buschberg“ (492 m) in Pyhra über den Galgenberg in Wildendürnbach (256 m) bis zum zweithöchsten Punkt „Galgenberg“ (425 m) in Falkenstein. Für die kürzeste Distanz kann um 12 Uhr in Neuruppersdorf gestartet werden. Das oftmals – nach rund zwölf Stunden Gehzeit für die 60 km – bereits ersehnte Ziel, befindet sich in der Kellergasse in Falkenstein.

Landtagspräsident Karl Wilfing freut sich über die erfolgreiche sportliche Aktion im Weinviertel. „Ich denke, dieser Kraftakt ist nicht zu unterschätzen, sind dies doch über 1.200 Höhenmeter, die zurückzulegen sind. Jedoch, wie Reinhold Messner schon sagte: Wer nicht losgeht, der kann auch nicht ans Ziel kommen“, sagt Wilfing.

Tickets für die Teilnahme gibt es online unter www.tinyurl.com/weg2023 zu erwerben. Im Startgeld sind – je nach Distanz – zwei bis drei Labstellen inklusive einer warmen Speise sowie Wasser, Obst und Müsliriegel inbegriffen. Bustransfers können optional dazu gebucht werden. 400 Startplätze stehen zur Verfügung, über 300 Tickets sind bereits verkauft, so die Veranstalter und Obleute des Union-Wandervereins Falkenstein, Severin Weber und Hannes Amon. Gewandert wird bei jedem Wetter und umso wichtiger ist die dementsprechende Ausrüstung, so die Veranstalter abschließend.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.