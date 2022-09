Ausstellung zeigt Abstraktion durch klare Farben

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Alten Pfarrhof wurde die Ausstellung „Landspuren“ von Savio Verra durch Bürgermeister Leopold Richter eröffnet. Savio Verra entstammt einer Tiroler Herrgottschnitzerfamilie und lebt heute in Zitternberg bei Gars am Kamp.

Er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien und zeigt in seinem künstlerischen Wirken eine große Vielfalt. Er ist Maler, Bildhauer und auch Gitarrenbauer. In Savio Berras Bildern sind wunderschöne Landschaften meist sehr abstrakt, indem er die Farben wirken lässt. Er liebt aber auch die Aktmalerei.

Familie Glatzer-Dirnbacher kennt und schätzt den Künstler seit über 20 Jahren. „Ein Bild von ihm kann ein Stadtbüro durch seine Farben auch an trüben Tagen so bereichern“, meinte Eva Dirnbacher in ihrer Begrüßung. Der Künstler war von den großzügigen Ausstellungsräumen in der Feste Falkenstein begeistert, da hier „Bilder sehr gut in der Ferne wirken können“.

Andreas Glatzer betonte, dass dies die zweite Ausstellung in der Galerie der Feste Falkenstein sei. Falkensteins Bürgermeister Leopold Richter dankte der Familie Dirnbacher-Glatzer, dass sie dem alten Pfarrhof Leben eingehaucht hat und diesen auch für die Kunst öffnet.

Die Ausstellung in der Feste Falkenstein ist jeweils Samstag von 13.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bis einschließlich 25. September frei zugänglich.

