Comeback der Kultur mit Komödie

Im Jahr 2020 war die satirische Komödie „Yellow Line“ geplant. Fünf Tage vor der Premiere kam dann der Lockdown. Jetzt wird seit 5. Jänner wieder geprobt, um die zeitaktuelle Komödie von Juli Zieh und Charlotte Ross auf die Bühne zu bringen.

„Wir zeigen Mut und wollen ein kulturelles Zeichen im Weinviertel setzen. Wir möchten die Kultur aufrecht erhalten und nicht einschlafen lassen“, betonte Harald Reichart. „Für uns sind dann die jeweils gültigen Regeln, wie derzeit 2G und Maske gültig. Wir hoffen aber trotzdem auf viele Besucher.“

Yellow Line – die gelbe Linie – begleitet uns in unserem ganzen Leben. Egal ob in der U-Bahn, am Flughafen oder auch in der Corona-Pandemie. Das Stück beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Freiheit sind wir Menschen auch bereit, für die Sicherheit aufzugeben.

Dies wird in einer sehr flotten und unterhaltsamen Komödie abgehandelt. Harald Reichart hat ein tolles engagiertes junges Team zu Seite, dem der augenzwinkernde Blick auf dieses schwierige Thema große Freude bereitet.

Neu ist auch der Kartenvorverkauf. Er wird komplett über die Homepage www.dieperspektive.at durchgeführt. Karten gibt es somit bis drei Stunden vor einer Veranstaltung nur mehr über die Homepage und – wenn noch welche übrig sind – an der Abendkassa. Die Neugestaltung der Homepage haben Gabriela Ogoralek, Petra Schaller, Clara Schreiber und Patrick Wolfram durchgeführt.

