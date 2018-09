Immer eine Woche nach dem Poysdorfer Bezirkswinzerfest laden die Falkensteiner Winzer zu Wein-Kunst-Kultur in die Kellergasse ein. „Uns ist es sehr wichtig, den Gästen ein stimmungsvolles Weinfest zu bieten. Abseits jeder Volksfest- und Bierzeltstimmung“, betonte Weinbauvereinsobmann Roman Bayer.

Besonders stimmungsvoll wurde es gleich am Freitag mit der romantischen Nacht, wo die ganze Kellergasse nur mit Feuerkörben und Kerzen beleuchtet war. „Ein Abend, der bei den Besuchern immer mehr Anhänger findet“, freute sich Bürgermeister Leopold Richter. Er dankte allen Winzern, den Gastronomen, aber vor allem auch den Künstlern und Kunsthandwerkern sowie den Musikern für ihren Beitrag.

Alle zusammen sorgen dafür, dass Wein-Kunst-Kultur in Falkenstein zu einem ganz besonderen Fest geworden ist. Den Musikern machte es sichtlich Spaß als Gruppe durch die Kellergasse zu ziehen. Das Frauenkompott, unter der Leitung von Barbara Schüller, zog schon einen ganzen Schweif an Zuhörern durch die einzelnen Keller. Alle wollten hören, was die peppigen Damen an Liedern zu bieten hatten. Die Harmoniemusik Nütziders aus Vorarlberg spielte zum Platzkonzert auf, während die Marketenderinnen charmant mit ihren Schnapsfasseln durch die Kellergasse zogen.

Bei den Künstlern und Kunsthandwerkern gab es zum Beispiel Bilder aus Mineralien von Heinz Stockinger oder Weinviertler Goldregen von Johann Minarik. Schmuck von Christine Mark, gehäkelte Kunstwerke von Barbara Ponleitner oder kreative Keramik von Irmgard Hamal zeigten die große Vielfalt.

Insgesamt waren 47 Keller und Stände geöffnet. Auch kulinarisch war der Bogen weit gespannt. Severin Weber verwöhnte die Gäste am Fuße der Kellergasse mit Kürbis, Strudel, Beuschl und Bratl. Bereits eine fixe Tradition sind die Winzertaschen bei Philipp Jauk oder die Wildspezialitäten im Jagakeller.