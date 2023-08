Die Kirtagstradition am Montag wird hochgehalten

Wie traditionell üblich beginnt der Kirtag am Sonntag Abend mit Tanzmusik von Bel Canto und dann der eigentliche Kirtagsmontag mit dem Jugendamt in der Pfarrkirche Falkenstein. Der Garten samt Festsaal beim Rathaus hat sich auch heuer als ideale Kirtagslocation gezeigt, denn so wurde einfach wegen des Schlechtwetters kurzerhand im Festsaal gefeiert.

Sportvereinsobmann Friedrich Stadler freute sich, dass wieder viele Gäste den Kirtagsmontag hochhalten und sich auch dafür extra einen Urlaubstag nehmen, um miteinander zu feiern.

Der Musikverein Falkenstein unter Kapellmeister Irmgard Luckner-Hörndler und die Standerl Partie sorgten nach dem Jugendamt beim Frühschoppen für den musikalischen Part. Dank Severin Weber und seinen Kochkünsten geht auch das Kirtagsessen weit über das Niveau von Schnitzel und Kotelett hinaus.