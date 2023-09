Drei Generationen Minariks und eine Ausstellung

Johann Minarik, der pensionierte Esso-Manager, der seit seiner Kindheit malt, ist in der Region vielen Menschen ein Begriff. Seine Bilder zieren das Hotel Neustifter, aber auch viele Marterl und Wegkreuze in der Region. Er begann in seiner Kindheit zu malen und schätzt das Genaue, den Fotorealismus in seinen Bildern. Seine Bilder entstehen langsam und schichtweise und gehen von der Form zur Farbe.

Seine Tochter Uschi hat den Spontanen Realismus für sich entdeckt. Ihre Bilder entstehen sehr rasch, sind sehr groß und sie drückt mit ihren Porträts auch sehr stark ihre Gefühle aus. Bilder von Uschi Minarik sind bei internationalen Anstellungen, aber auch im Louvre zu sehen. „Für die Ausstellung im Weinkeller habe ich sie ersucht, kleinere Bilder zu malen, denn ein Weinkeller hat eben nicht soviel Platz wie eine Kunsthalle“, erzählt Johann Minarik. Steuerberaterin Uschi Minarik malt seit ihrer Kindheit. Als die Familie in London lebte, war ein Weihnachtskarten-Wettbewerb ausgeschrieben, den die siebenjährige Uschi gewann. „Ich habe ihr nie gezeigt, wie ich male, aber sie hat es gesehen und langsam übernommen“, erklärt Vater Johann Minarik. Ähnlich war es dann auch bei der nächsten Generation.

Die Dritte im Bunde ist nämlich Enkelin Jasmin. Bei ihr schließt sich der Kreis, denn ihr Stil ist eher dem Fotorealistischen des Opas angepasst. Jasmin malt 14 Tage im Jahr bei ihrem Urlaub bei der Sommerakademie auf der griechischen Insel Zakynthos. Hier stehen natürlich Bilder zu Meer und Wasser im Mittelpunkt der Arbeiten Jasmins.

Alle drei verbindet großes Kunsttalent und auch der auf Zahlen orientierte Brotberuf: Johann Minarik war Esso-Manager, Uschi ist Steuerberaterin und Jasmin studiert Mathematik und hat bereits den Bachelor abgeschlossen.

Auch die Besucher des Kellerfestes waren von der Vielfalt der drei Künstler begeistert. Bürgermeister Josef Fürst aus Poysdorf, der Johann und Christine Minarik sehr gut kennt, lernte hier am Samstag auch die beiden anderen Künstlerinnen kennen. Am Sonntag hielten dann Johann und Christine Minarik die Stellung. Auch Landtagspräsident Karl Wilfing schätzt die Bilder von Johann Minarik sehr und war von der Ausstellung begeistert.