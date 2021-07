Begonnen hat alles, als Theaterregisseur Harald Reichart und seine Freunde vor einigen Monaten ein Geburtstagsgeschenk für Helga Richter suchten: Die beiden wollten Zeit schenken und so kam die Idee, Vater Adolf zu Fragen, ob er als Kulturprogramm eine Marterltour umsetzen möchte. Der Kenner Falkensteins hat in einem Schulheft all sein Wissen über die Marterl und Kapellen des Ortes gesammelt und gab es mit Freude weiter.

Mittlerweile gab es bereits mehrmals eine Marterltour und Adolf Reichart nützte sie geschickt, um Partner für die Renovierung der Kleindenkmäler zu finden. „Wir haben ganz tolle Marterl und Kapellen“, erzählt er und nennt mit Begeisterung das Huberkreuz, die Bildereiche, die Abendmahlkapelle aus 1683 und den angrenzenden Kreuzberg aus dem Jahr 1670 mit dem „Toten Mann“-Marterl im Wald. Außerdem ist da der Johann Nepomuk beim Pfarrhof, der dringend auf seine Renovierung wartet.

Gotische Madonna entdeckt und verwahrt

Etwas ganz Besonderes ist zudem die gotische Madonna, welche jahrhundertelang im Marterl beim Kreisverkehr stand und von Kardinal Innitzer bei einem Falkensteinbesuch entdeckt wurde. Heute ist sie, nach sorgfältiger Restaurierung durch Ludwig Neustifter, in der Schatzkammer der Kirche verwahrt und das Marterl schmückt ein Heiliger Florian.

Als alter Falkensteiner weiß Adolf Reichart auch von der Hitlereiche, die immer locker wurde und nicht Fuß fassen konnte, sodass sie vom Männerchor durch einen Schubertgedenkstein ersetzt wurde. Bei seiner Tour zeigt Reichart das Marterl bei der Freiheitslinde im Dörfl, das heute den Heiligen Notburga, Elisabeth, Martin und Maria mit dem Kinde lieb gewidmet ist. Früher war es Notburga, Isidor und Stefan gewidmet. Die Freiheitslinde wurde übrigens zum Staatsvertrag 1955 von Schulkindern unter Lehrer Rupert Hammerbacher gepflanzt.

„Ich kann gesundheitlich nicht mehr viel arbeiten, aber die Geschichten über unsere Kleindenkmäler der Nachwelt zu erhalten, das macht mir große Freude“, sagt Adolf Reichart.