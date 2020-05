Bernd Kolo hat an die 100 Morgengebete produziert, die er als Gruß jeden Morgen via Facebook in die Welt hinausschickt.

Mit dabei waren in der Lourdesgrotte die Falkensteinerinnen Birgit Luckner und Annemarie Jauk. Sie sangen gemeinsam mit den Seelsorgern die Muttergottesrufe für Kinder und das Marienlied, "Wir ziehen zur Mutter der Gnade".

Ein ganz besonderes Highlight war auch das Morgengebet am Freitag, wo Kaplan Phocas aus Ruanda das Fatima- Marienlied in seiner Muttersprache sang.

Alle Videos sind auch über www.facebook.com/pfarrverband.Poysdorf/ jederzeit abrufbar. Ein Einstieg ist auch ohne Facebook-User zu sein möglich.