Neue Mitarbeiter am Gemeindeamt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Gemeindekanzlei wurde in den letzten Monaten ein Generationenwechsel vollzogen. Über 70 Jahre Gemeindeamtserfahrung sind mit Andrea Sommer und Ingrid Schimpf in den wohlverdienten Ruhestand getreten.

Bürgermeister Leopold Richter dankte den beiden Frauen für ihr langjähriges Wirken zum Wohle der Falkensteiner Bevölkerung. „Auf beide konnte ich mich immer zu hundert Prozent verlassen“, hob der Bürgermeister hervor. Besonders erwähnenswert ist auch die Übergabe und sehr gute Begleitung ihrer Nachfolger durch Andrea Sommer und Ingrid Schimpf.

Das neue Team bilden Karl Nagl und Sophie Haunold. Sie konnten ihre Arbeit auf den Grundlagen von Ingrid Schimpf und Andrea Sommer aufbauen und machen sich nun an die Weiterentwicklung. So gab es bereits eine Erneuerung der EDV und auch die Einführung des elektronischen Aktes ist im Gange.

Den beiden Gemeindeamtsmitarbeitern Karl Nagl und Sophie Haunold wünschte der Bürgermeister alles Gute und viel Freude bei ihrer Arbeit mit und für die Bevölkerung von Falkenstein.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.