VHS feierte mit Fest und Briefmarke

Im Restaurant Siebenschläfer bei Volkshochschul-Küchenchef Severin Weber wurde auf den Tag genau, am 11. Mai, das 65- jährige Bestehen der VHS Poysdorf gefeiert.

Begründer war Baumeister und Gemeinderat Robert Kriegler. Ihm war 1957 die Volksbildung ein großes Anliegen. Prägend für die Volkshochschule waren Direktor Robert Grasl und sein Kassier und Lehrerkollege Heinrich Hinterstein. Sie sorgten 27 Jahre für den Aufbau der VHS. Mittlerweile geschlagen hat ihn mit 28 Jahren der jetzige Obmann Helmut Seidl. Gemeinsam mit seiner Gattin Erna arbeitet er daran, erfolgreiche Kurse weiter zu führen und immer neue Ideen aufzunehmen, betonte Bürgermeister Thomas Grießl.

Anlässlich des Jubiläums präsentierte Egon Englisch gemeinsam mit Helmut Seidl in der Raiffeisenkasse Poysdorf eine Sonderbriefmarke. Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, dass sich das vielfältige Programm immer der Zeit anpasste. So waren in den Anfängen Reisevorträge sehr wichtig. Kinderturnen, Tauchen und Selbstverteidigung stehen heute am Kursprogramm. Wilfing betonte, dass in den 1980er-Jahren die VHS Poysdorf durch ihre Schachaktivitäten rund um Helmut Steindl sogar österreichweites Ansehen hatte. Poysdorf stellte mehrmals Jugend-Staatsmeister.

Für 20 Jahre und mehr als Seminarleiter wurden Christine Steindl, Michaela Ferner und Zdenka Kucickova ausgezeichnet. Werner Weis und Birgit Marhofer erhielten Dank- und Anerkennung für zehn Jahre.

