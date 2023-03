Theaterwein wurde gewählt

Unter allen Topwinzern Falkensteins wählte das Ensemble der Theatergruppe die Perspektive, nach einer Verkostung, den Weinviertel DAC und den Zweigelt aus dem Weingut Pesau zum diesjährigen Theaterwein. „Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren zum Theaterwein gekürt zu werden, ist für uns schon eine sehr große Ehre“, betonte Winzer Andreas Pesau bei der Präsentation.

Regisseur Harald Reichart gab dabei auch Einblick in die heurige Komödie „Hinter der Fassade“. Das Interessante und Lustige am Stück ist, dass die Zuschauer nicht nur erfahren, was die Menschen sagen, sondern auch, was sie denken. „Keine leichte Aufgabe für die Schauspieler, aber unheimlich unterhaltsam und eine echt lustige Sache“, hob Regisseur Reichart hervor.

Mit dabei bei der Verkostung waren auch die Experten aus Bühnenbau und Technik, Christoph Fehlmann, Jasmin Wimmer und Roland Schimpf. „Sie sind die große Stütze unseres Ensembles“, betonte Reichart.

„Wir sind stolz, unsere Winzer im Rahmen des Theaters präsentieren zu dürfen“, betonte Schauspieler Walter Schimpf. Er spielt gemeinsam mit Denise Strebl, Petra Schaller und Matthias Richter die diesjährige Komödie.

