Weingut Dürnberg will in den nächsten zehn Jahren zur Topliga gehören

Im Vorjahr gab es eine Kapitalerhöhung. Seither ist das Falkensteiner Weingut das erste und einzige Europas, das 5.213 Weinfreunden als Aktionären gehört. Josef Ischepp, Präsident des Aufsichtsrates, leitete die Hauptversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2022 entschied. Er konnte auch Bürgermeister Leopold Richter als Gast begrüßen. Georg Klein, der Vorsitzende des Vorstandes, berichtete, dass mit der Kapitalerhöhung das Eigenkapital gestärkt, Fremdfinanzierungen abgebaut wurden und ein Investitionsprogramm in der Höhe von 2 Mio. Euro erfolgen wird. Geplant ist der Ausbau des Fasskellers in drei Etagen: Im Erdgeschoß Lagerfläche und Expedit, im Untergeschoss Produktionsfläche und Flaschenreifekeller und im Keller ein Fasskeller für die Lagerung der Weine in Holzfässern. Für nächstes Jahr ist dann der Ausbau eines Verkostraumes geplant. Hierzu gibt es noch offene Fragen wie Standort und auch einen Architekturwettbewerb. Kurzfristig wird der Dürnberg Keller in der Kellergasse das „Wohnzimmer des Weines“ für die Aktionäre.

Ein besonders interessantes Projekt ist das „Project Green“: Gedacht ist, dass in einem gewissen Umkreis Weine in Pfandholzkisten mit einem E-Auto ausgeliefert werden. „Auch die Wiederverwertung des Leergutes gehört dazu“, betonte Klein. Angedacht sind bei diesem Zustellservice auch Kooperationen mit Biobetrieben.

Das Weingut Dürnberg bewirtschaftet 60 Hektar, davon 80 Prozent Weißwein, 50 Prozent der Weine gehen in den Export. Das Weingut ist nachhaltig und vegan zertifiziert und befindet sich im dritten Jahr der Bio-Umstellungsphase, betonte Vorstand und Winemaker Michael Preyer. Preyer gab auch Einblick in die Arbeit im Weingarten, wo ganz Falkenstein seit Jahren insektizidfrei arbeitet und dadurch die Population der Nützlinge steigt. Auch bei einem Pilotprojekt Wetterstationen arbeiten er und sein Team mit.

Wassersparendes Arbeiten im Weingut und im Weingarten und Pflanzenschutzversuche zu begleiten um Kupfer um 50 bis 70 Prozent zu reduzieren sind Projekte, bei denen der Kellermeister aktiv mitmacht. 25 Prozent des Exportes gehen nach Deutschland. Ein wichtiges Exportland sind auch die Niederlande. Dürnbergs Weine sind aber auch in den USA, Japan, Israel und Australien erhältlich. Georg Klein betonte, dass das Weingut als eines von sechs Betrieben im Weinviertel mit vier Sternen im Falstaff Wein-Guide bewertet wurde.

Die Vision in den nächsten zehn Jahren ist aber, dass das Weingut Dürnberg in die oberste Liga der österreichischen Weingüter aufsteigt und so auch die Botschaft vom Weinviertel in die Welt hinausträgt. Mit 14 Prozent Umsatzsteigerung im Jahr 2022 und zehn Prozent im heurigen ist das Unternehmen gut unterwegs. Georg Klein sieht aber eine gewisse Stagnation bei der Gastronomie. Sehr positiv hat sich dagegen der Onlinehandel entwickelt, in dem das Weingut schon sehr früh eingestiegen ist. „Mittlerweile werden hier jährlich Umsätze von 800.000 Euro mit steigender Tendenz erzielt“, hob Klein hervor. Die Aktionäre stimmten einstimmig zu, dass der Gewinn aus 2022 fortgeschrieben wird und zur Eigenkapitalstärkung und weiteren Entwicklung des Weingutes Verwendung findet. In den nächsten Jahren soll es dann auch zu Ausschüttungen für die Aktionäre kommen, betonte der Vorstandsvorsitzende Klein.

Der Saal war gut gefüllt und die Aktionäre konnten sich zu Beginn mit Kulinarischem aus dem Eisenhuthaus und mit Weinen aus dem Weingut stärken. Der genussvolle Teil ging dann auch nach dem offiziellen direkt im Weingut weiter.